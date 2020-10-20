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77 школ в селах Амурской области подключили к проводному интернету

77 школ в селах Амурской области подключили к проводному интернету

77 школ в селах Амурской области подключили к проводному интернету, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу филиала ПАО МТС в Амурской области.

Школы подключены в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Самая удаленная от Благовещенска школа находится в 800 км, в поселке Восточный Тындинского района. Самая маленькая  – в поселке Трудовой Октябрьского района, где живут около 150 человек.

«Благодаря государственной программе обеспечения интернетом амурские школьники и педагоги получили доступ к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов. Также дети могут принимать участие во всех конкурсах и олимпиадах, которые из-за пандемии переведены в онлайн-формат. И не надо забывать о выборе места дальнейшей учебы и будущей профессии, эта возможность также доступна детям из этих небольших сельских школ», – сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

# Общество
По материалам: edu.ru

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