77 школ в селах Амурской области подключили к проводному интернету

Влада Некрасова

77 школ в селах Амурской области подключили к проводному интернету, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу филиала ПАО МТС в Амурской области.

Школы подключены в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Самая удаленная от Благовещенска школа находится в 800 км, в поселке Восточный Тындинского района. Самая маленькая – в поселке Трудовой Октябрьского района, где живут около 150 человек.

«Благодаря государственной программе обеспечения интернетом амурские школьники и педагоги получили доступ к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов. Также дети могут принимать участие во всех конкурсах и олимпиадах, которые из-за пандемии переведены в онлайн-формат. И не надо забывать о выборе места дальнейшей учебы и будущей профессии, эта возможность также доступна детям из этих небольших сельских школ», – сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.