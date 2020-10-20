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Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде

Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Россиянин Александр Винник хочет быть услышанным и понятым на судебном процессе, который начался в Париже в понедельник, заявил его адвокат Фредерик Бело.

"Он очень четко заявил суду, что готов отвечать на вопросы, тогда как во время следствия по совету адвокатов он хранил молчание. А сегодня он в полной мере выражает свою позицию", - сказал Бело журналистам по итогам первого дня заседания.

В ходе слушаний в понедельник Винник заявил, что не имеет никакого отношения к вредоносной программе Locky, которая нанесла ущерб 200 частным лицам и компаниям. Россиянин отверг все выдвинутые против него обвинения в вымогательстве и отмывании средств через платформу BTC-e. Он также отметил, что был лишь оператором на криптовалютной бирже BTC-e.


Францию, до того, как был допрошен следователем... Он пытался работать оператором на BTC-e", - продолжил адвокат.
# В мире
По материалам: ria.ru

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