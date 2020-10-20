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Андрей Губин перестал отвечать на звонки выходить из дома

Андрей Губин перестал отвечать на звонки выходить из дома

Страшные подробности сообщили приятели легендарного Андрея Губина. Тот не многий круг друзей, которых Андрей допустил к себе, бьют тревогу и призывают общественность поднять активность в социальных сетях. Последний раз на публике Андрей Губин показывался в июле 2020-го, вот тот самый снимок после концерта, после того вечера ни одного известия:


«Он перестал выходить из дома, он перестал читать сообщения, он перестал отвечать на звонки. Раньше такого не было ни разу. С ним что-то происходит и мы не можем понять что именно, и тем более узнать, как он вообще себя чувствует и нужна ли ему помощь. Двери никто не открывает, телефон недоступен, наверно будем поднимать шумиху» — рассказала приятельница Андрея Губина Юлия, в частной беседе репортёру Popcake.tv.

Напомним, что Андрей Губин был одним из самых востребованных артистов в стране до 2005-го года, после резко покинул сцену по прицине здоровья. Андрею Губин поставили диагноз левосторонняя прозопалгия лица, с тех пор певец редко выходит на сцену и еще реже посещает публичные мероприятия.

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По материалам: popcake.tv

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