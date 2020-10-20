Андрей Губин перестал отвечать на звонки выходить из дома

Лидия Мартынова

Страшные подробности сообщили приятели легендарного Андрея Губина. Тот не многий круг друзей, которых Андрей допустил к себе, бьют тревогу и призывают общественность поднять активность в социальных сетях. Последний раз на публике Андрей Губин показывался в июле 2020-го, вот тот самый снимок после концерта, после того вечера ни одного известия:

«Он перестал выходить из дома, он перестал читать сообщения, он перестал отвечать на звонки. Раньше такого не было ни разу. С ним что-то происходит и мы не можем понять что именно, и тем более узнать, как он вообще себя чувствует и нужна ли ему помощь. Двери никто не открывает, телефон недоступен, наверно будем поднимать шумиху» — рассказала приятельница Андрея Губина Юлия, в частной беседе репортёру Popcake.tv.

Напомним, что Андрей Губин был одним из самых востребованных артистов в стране до 2005-го года, после резко покинул сцену по прицине здоровья. Андрею Губин поставили диагноз левосторонняя прозопалгия лица, с тех пор певец редко выходит на сцену и еще реже посещает публичные мероприятия.

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