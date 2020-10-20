Apple запустил круглосуточный музыкальный канал

Алексей Вольцев

Компания Apple запустила Apple Music TV, который 24 часа в сутки будет показывать музыкальные клипы, а также концерты, чарты и интервью с гостями. Об этом пишет Variety.Пока Apple Music TV доступен только жителям США в приложениях Apple Music и Apple TV.Премьера сервиса состоялась 19 октября: зрителям показали подборку 100 самых популярных песен в США на Apple Music.22 октября на канале отметят выход альбома Брюса Спрингстина Letter to You: в программе будут музыкальные видеоблоки его самых популярных видео, интервью с Зейном Лоу, ведущим радиостанции Apple Music, и специальное мероприятие для поклонников в формате стрима.Как предполагает Variety, также на канале будут показывать документальные фильмы о музыкантах, в которые компания уже вложила деньги. В первую очередь речь идет о полнометражной документалке о Билли Айлиш «Мир немного размыт», премьера которого запланирована на февраль.