Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Apple запустил круглосуточный музыкальный канал

Apple запустил круглосуточный музыкальный канал
Компания Apple запустила Apple Music TV, который 24 часа в сутки будет показывать музыкальные клипы, а также концерты, чарты и интервью с гостями. Об этом пишет Variety.

Пока Apple Music TV доступен только жителям США в приложениях Apple Music и Apple TV.

Премьера сервиса состоялась 19 октября: зрителям показали подборку 100 самых популярных песен в США на Apple Music.
22 октября на канале отметят выход альбома Брюса Спрингстина Letter to You: в программе будут музыкальные видеоблоки его самых популярных видео, интервью с Зейном Лоу, ведущим радиостанции Apple Music, и специальное мероприятие для поклонников в формате стрима.

Как предполагает Variety, также на канале будут показывать документальные фильмы о музыкантах, в которые компания уже вложила деньги. В первую очередь речь идет о полнометражной документалке о Билли Айлиш «Мир немного размыт», премьера которого запланирована на февраль.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Чума в XVII веке распространялась быстрее, чем в XIV веке
Чума в XVII веке распространялась быстрее, чем в XIV веке
6 признаков человека со злым сердцем
6 признаков человека со злым сердцем
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
По второму кругу? Индийцев предупредили об опасности повторного COVID
«Ненавижу!» — Тэхён насильно обнимает Шугу. Самые смешные реакции Юнги
«Ненавижу!» — Тэхён насильно обнимает Шугу. Самые смешные реакции Юнги
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
"Знал бы прикуп…" Мишустин раскрыл, почему согласился быть премьером
Съемки мистической драмы "Пассажиры" начались в Подмосковье
Съемки мистической драмы "Пассажиры" начались в Подмосковье
США будут улучшать систему ПРО для противостояния России и Китаю
США будут улучшать систему ПРО для противостояния России и Китаю
В России падение ВВП замедлилось более, чем в два раза
В России падение ВВП замедлилось более, чем в два раза
Говоря о воспитании, мы говорим о будущем
Говоря о воспитании, мы говорим о будущем
Большинство педагогов уверенно используют цифровые технологии
Большинство педагогов уверенно используют цифровые технологии
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят, владеют ли школьники необходимыми сегодня технологиями коммуникации
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят, владеют
Феномен переухоженности кожи: что думают дерматологи
Феномен переухоженности кожи: что думают дерматологи

Топ на сегодня

Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
В Турции обсудят расширение сотрудничества с Украиной в оборонной сфере
В Турции обсудят расширение сотрудничества с Украиной в оборонной
Виртуальный тренажер для классных руководителей проходит апробацию в московских школах
Виртуальный тренажер для классных руководителей проходит апробацию в

Еще по теме

В погоню за Amazon: Apple снизит цены на сервис Apple Music
Билли Айлиш стала лучшим артистом года на Apple Music Awards: фото с выступления певицы
Apple Music может стать самым популярным стриминговым сервисом
У Apple Music теперь 36 миллионов подписчиков