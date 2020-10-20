АТОР запускает проект «Антиковид: работа в туризме»

Лидия Мартынова

Ассоциация туроператоров (АТОР) запускает проект для потерявших работу из-за пандемии COVID-19 сотрудников туроператорских и турагентских компаний - «Антиковид: работа в туризме».

В период пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений больше всего пострадала именно туристическая отрасль. Из-за полного прекращения въездного туризма и закрытия границ многие компании были вынуждены ограничить свою деятельность, свернуть или перепрофилировать работу многих своих отделов, сократив число работников. Не секрет, что множество опытных профессионалов в сфере туризма сейчас находятся в поисках работы.

В то же время пандемия – шанс на развитие для многих туроператоров: они уже сегодня ищут специалистов на новые направления и виды деятельности, которые помогут им диверсифицировать свой бизнес. В исполнительную дирекцию АТОР уже поступают соответствующие запросы от компаний-членов Ассоциации. Особо востребованы топ-менеджеры, специалисты по контрактингу, по IT.

В рамках проекта «Антиковид: работа в туризме» мы решили помочь найтись оставшимся без работы из-за пандемии профессионалам и их потенциальным работодателям.

Призываем всех менеджеров туристических компаний, кто остался без работы в силу обстоятельств, связанных с COVID-19, и кто хочет продолжить свою карьеру в туризме, присылать нам свои резюме, предварительно зарегистрировавшись на портале, а затем заполнив эту форму.

После модерации резюме будут размещены в разделе «Работа» на сайте АТОР и будут разосланы по туроператорам - членам Ассоциации, у которых есть офисы и филиалы по всей стране.

Если у вас по каким-либо причинам не получается разместить резюме самостоятельно, вы можете направить его по адресу [email protected], и наши специалисты сделают это за вас.

Мы не даем гарантии трудоустройства, и не просим с тех, кто ищет работу, никаких денег. Этот проект направлен на то, чтобы в сложившейся ситуации дать шанс профессионалам туризма найти работу в стабильных и устойчивых компаниях.