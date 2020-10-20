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База — Рамштайн: НАТО создаст в Германии свой центр для войны в космосе

База — Рамштайн: НАТО создаст в Германии свой центр для войны в космосе

В последние годы наряду с США в космосе активно вооружались Россия, Индия и Китай. Теперь и для НАТО оборона в космическом пространстве приобретает всё большее значение. В связи с этим альянс планирует создать в Германии космический центр, сообщает германский телеканал N-TV.

По его данным, министры обороны 30 стран альянса намерены официально объявить о создании космического центра Space Center 22 октября. Центр должен создаваться в немецкой земле Рейнланд-Пфальц с опорой на авиабазу Рамштайн, которая станет пунктом управления и наблюдения за космическим пространством.

Таким образом, в будущем данные о потенциальных угрозах для спутников будут стекаться на авиабазу Рамштайн. Также возможно, что впоследствии космический центр будет расширен до центра управления по принятию оборонных мер. Помимо этого, планируется создание аналитического центра НАТО, деятельность которого будет направлена на исследование происходящего в космическом пространстве.

Ранее обсуждалась возможность создания экспертного центра в городе Калькар в Северном Рейне — Вестфалии и во французской Тулузе. В Калькаре уже сейчас организован экспертный центр по военно-воздушным силам НАТО.

Как поясняет N-TV, нынешние планы альянса — следствие сделанной в прошлом году оценки, в соответствии с которой космос был сочтён отдельным местом проведения операций. Это решение позволяет НАТО, к примеру, потребовать от союзников выделения необходимых сил на осуществление спутниковой связи или передачи данных в формате изображения. Кроме того, теперь в альянсе ещё активнее обсуждают, в каком случае возможные нападения из космоса или в космосе в будущем должны считаться ситуацией, в которой союзники обязаны присоединиться к обороне.

«У НАТО нет намерения размещать оружие в космосе, но мы должны быть уверены, что наши миссии и операции обладают соответствующей поддержкой», — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в прошлом году.

Космос имеет решающее значение для систем дальнего обнаружения и оповещения, коммуникации и навигации.

Столтенберг дал понять, что НАТО всё больше зависит от техники, располагающейся в космосе. Связь в военных операциях осуществляется через спутники, они же используются для разведки и шпионажа, а также в навигационных системах. Это означает, что нападение на спутники способно существенно ограничить и снизить обороноспособность НАТО. Кроме того, нападения на спутники в случае войны могут быть использованы для того, чтобы частично парализовать жизнь общества. Например, они могут негативно повлиять на осуществление безналичных платежей или серьёзно повредить навигационные системы, важные для уличного, воздушного и морского транспорта.

Как напоминает телеканал, в последние годы свои силы в космосе существенно увеличили не только входящие в НАТО США, но и Россия, Китай и Индия. В этом году Россия вызвала на Западе беспокойство, проведя несколько испытаний противоспутниковых вооружений, после того как Индия ещё в прошлом году успешно протестировала противоспутниковую ракету, сбив один из собственных спутников.

Вооружённые силы США уже в 2019 году ввели в строй новый штаб командования для действий в космосе.

«Когда речь идёт о защите Америки, недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе, — сказал тогда американский президент Дональд Трамп. — Мы должны иметь американское превосходство в космосе».

По его словам, враги США, используя новые технологии, могут проводить атаки на спутники на околоземной орбите, что может иметь решающее значения для военных действий на Земле и для жизни общества, напоминает N-TV.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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