Безопасник: Теракт, подобный французскому, может произойти и в Германии

Лидия Мартынова

Служащие правопорядка Германии бьют тревогу: чудовищный исламистский теракт, потрясший Францию, может повториться и в ФРГ.

Немецкие власти обеспокоены тем, что нападение мусульманина-мигранта во Франции может спровоцировать молодых мусульман в Германии

«Многие исламисты в Германии получили после теракта во Франции заряд мотивации устроить подобное злодеяние и здесь. Карикатуры на пророка остаются искрой, которую можно зажечь в любое время», — заявил Tagesspiegel эксперт по безопасности.

Издание напоминает, что в 2006 году редакция ведущих германских газет перепечатали некоторые карикатуры на пророка Мухаммеда, тем самым солидаризуясь в «приверженности свободе выражения мнений». Однако спустя месяц в издательский дом Axel Springer в Берлине вошел пакистанец с ножом, чтобы убить тогдашнего главного редактора Welt Роджера Коппеля. Тогда полиция сумела обезвредить нападавшего.

«К сожалению, миграционная политика Меркель наводнила страну потенциальными террористами, готовыми в любой момент устроить теракт против мирного немецкого населения», — отмечает телеграм-канал «Новости из Германии».

ИА Newstes напоминает, что 16 октября под Парижем был жестоко убит преподаватель истории в местной школе Самюэль Пати. По данным полиции, 18-летний этнический чеченец Абдуллах Анзоров перерезал учителю горло. Как выяснилось, Пати показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда из скандального журнала Charlie Hebdo, а когда ученики-мусульмане возмутились, то он предложил им покинуть класс. Анзоров-младший в ходе перестрелки с полицейскими был убит.