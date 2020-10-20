Богиня на пьедестале: Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки Vogue
34-летняя Ирина Шейк стала героиней обложки нового выпуска Vogue Czechoslovakia. Для журнала российская модель снялась обнаженной — стоя в саду резиденции Versace в Милане, она прикрывается лишь расписной плиткой. Такой смелый кадр был выбран неслучайно. Все дело в том, что главной темой нового номера стало отношение к личному пространству во время пандемии коронавируса.
Наш дом по-прежнему является частным пространством или с каждым звонком в Zoom он открывает двери для новых посетителей и становится общественным местом?
— задается вопросом редакция журнала.
Съемки прошли на вилле, принадлежавшей Джанни Версаче, в Милане. И локация эта тоже имеет особое значение, ведь у Ирины сложились очень теплые отношения с сестрой модельера, Донателлой Версаче, которая сегодня и занимается брендом.
Ирина стала настоящей музой Донателлы и регулярно участвует в показах. Кроме того, они несколько раз появлялись вместе на различных мероприятиях и явно поддерживают дружеские отношения не только на работе, но и в обычной жизни.
Всегда большая радость увидеться с красивой и талантливой Ириной,
— писала о ней Донателла в своем инстаграме.
Поклонники Ирины уже оценили новую обложку в комментариях. Всего за час пост в аккаунте журнала набрал тысячи лайков.
Богиня на пьедестале!
Невероятная обложка! Ирина само совершенство!
— написали пользователи в комментариях.