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Богиня на пьедестале: Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки Vogue

Богиня на пьедестале: Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки Vogue

34-летняя Ирина Шейк стала героиней обложки нового выпуска Vogue Czechoslovakia. Для журнала российская модель снялась обнаженной — стоя в саду резиденции Versace в Милане, она прикрывается лишь расписной плиткой. Такой смелый кадр был выбран неслучайно. Все дело в том, что главной темой нового номера стало отношение к личному пространству во время пандемии коронавируса.


Ирина Шейк

Наш дом по-прежнему является частным пространством или с каждым звонком в Zoom он открывает двери для новых посетителей и становится общественным местом?

— задается вопросом редакция журнала.

Съемки прошли на вилле, принадлежавшей Джанни Версаче, в Милане. И локация эта тоже имеет особое значение, ведь у Ирины сложились очень теплые отношения с сестрой модельера, Донателлой Версаче, которая сегодня и занимается брендом.


Ирина Шейк на показе Versace

Ирина стала настоящей музой Донателлы и регулярно участвует в показах. Кроме того, они несколько раз появлялись вместе на различных мероприятиях и явно поддерживают дружеские отношения не только на работе, но и в обычной жизни.

Всегда большая радость увидеться с красивой и талантливой Ириной,

— писала о ней Донателла в своем инстаграме.


Поклонники Ирины уже оценили новую обложку в комментариях. Всего за час пост в аккаунте журнала набрал тысячи лайков.

Богиня на пьедестале!

Невероятная обложка! Ирина само совершенство!

— написали пользователи в комментариях.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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