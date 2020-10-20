Большинство педагогов уверенно используют цифровые технологии

Влада Некрасова

Директор Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий в эфире нового цикла онлайн-марафона «Домашний час» Минпросвещения России рассказал о том, как эпидемиологическая ситуация повлияла на методы и формы работы учителей.

«Мы видим сдвиг в изменении структуры профессиональной деятельности педагогов», – отметил он.

Сергей Косарецкий напомнил, что еще до пандемии много внимания уделялось развитию ИКТ-компетенций учителей, но ситуация стресса и вызова оказалась продуктивной для того, чтобы учителя осознали, каких навыков им не хватает в работе, и стали активно профессионально развиваться.



Он сообщил, что весной на помощь педагогам пришли технологические партнеры и провайдеры образовательных услуг.

«Это уникальная ситуация: в образовательную среду включились новые люди, важными стали горизонтальные профессиональные связи, когда на помощь коллегам приходили учителя с большим опытом работы, проводились мастер-классы, размещались видеоматериалы в соцсетях и на YouTube. Таким образом, появились новые актуальные механизмы профессиональной поддержки», – заявил Сергей Косарецкий.

По мнению эксперта, большинство учителей справились с первым этапом работы и научились пользоваться интернет-сервисами. В то же время весной переход на дистант чаще всего оказался переносом урочных форм образования в онлайн без корректировки методик и технологий преподавания.

«Онлайн – это иная среда, требующая других инструментов, чтобы организовать групповую работу, обеспечить обратную связь. Поэтому мы видим, что учителя заинтересованы в том, чтобы не просто провести урок для галочки, а сделать это правильно и эффективно, чтобы не было потерь в качестве образования», – подчеркнул Сергей Косарецкий.

Он также уточнил, что с серьезными сложностями столкнулись преподаватели творческих дисциплин, физкультуры и специалисты дополнительного образования, педагоги, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями.

«Таким образом, учителя нуждаются в системной методической поддержке, нужно помочь им вовлечь всех детей в образовательный процесс, мотивировать их, и здесь важны помощь профессионалов, новые технологии и актуальные современные решения», – резюмировал он.

Тематический эфир «Онлайн – просто» в рамках онлайн-марафона «Домашний час» проводится Минпросвещения России совместно с Mail.ru Group.

Трансляции будут проходить еженедельно по вторникам в официальном сообществе Министерства просвещения в соцсети «ВКонтакте» и тематическом сообществе педагогов «Мы учителя!».