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Чонгук из BTS продал свою роскошную квартиру

Чонгук из BTS продал свою роскошную квартиру

В 2018 году участник южнокорейской к-поп группы BTS Чонгук (Jungkook) совершил покупку квартиры в 2018 году. Недвижимость айдол приобрел на семнадцатом этаже в жилом комплексе Trimage, расположенном в районе Сеульского леса.


Тогда Чонгук заплатил около 1,95 миллиарда вон (133 185 000 рублей). Однако на днях айдол продал свою роскошную квартиру в многоэтажном комплексе. Отметим, что квартиры продаются по высокой цене из-за беспрецедентного вида на реку Хан и прекрасного расположения в самом центре Сеула.


На продаже квартиры Чонгук заработал 2,05 миллиарда вон (140 015 000 рублей). Отмечается, что музыкант выставил дом на продажу в июле 2020 года. Несмотря на небольшие проблемы из-за налогов и других регистрационных сборов, вполне вероятно, что он не получил никакой прибыли.

Сообщается, что Чонгук ни разу не жил в квартире. Вместо этого парень ночевал в общежитиях BTS, предоставленных BigHit Entertainment. В настоящее время общежитие BTS находится в Hannam The Hill, также известном как одно из самых дорогих зданий в Сеуле. А его товарищ по группе, Джей-Хоуп (J-Hope), все еще живет в своей квартире в жилом комплексе Trimage .

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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