Что бы произошло, если бы BTS и Blackpink попали в шоу «Молодожены»?

Лидия Мартынова

«Молодожены» — это южнокорейское шоу, транслируемое с 2008 года. На данный момент выпущено 4 сезона. В программе принимают участие знаменитости, которые собираются вступить в брак и выполняют различные задания перед камерами.

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Армия фанатов представила что могло бы случиться, если бы парни «Бантан» попали бы на проект совместно с девушками из Blackpink. Резкость ответов фанов нас, честно говоря, шокирована.

«Господи, давайте все молиться, чтобы этого не случилось. Я НЕ ХОЧУ ЭТОГО ДЕРЬМА!»

[media=https://twitter.com/official_jensoo/status/1318102682284949504?ref_src=twsrc%5Etfw]

— писали поклонники под темой фан-сайта.

Интересно, почему фанбаза Bangtan Boys не допускает и возможности об участии мемберов в подобном шоу? Ведь могло бы получиться очень интересно: мы увидели бы, как айдолы ведут себя в романтических отношениях, как обращаются со вторыми половинками. Но поклонники привели действительно разумные аргументы.

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«Будет полный хаос. YG этого не допустят, особенно после скандала из-за отношений Дженни и Кая. Им не нужна эта шумиха. BTS, вероятно, также не хотят вмешиваться, зная, что в конечном итоге они могут словить хейт. Просто не хочу, чтобы парни опять ввязались в конфликт, а он будет, если их начнут шипперить с блэкпинк»,

[media=https://twitter.com/Dazed/status/1318109177437446144?ref_src=twsrc%5Etfw]

— пояснил свою точку зрения парень.

Такое мнение имеет место быть. А что думаете вы? Хотели бы посмотреть на BTS и Blackpink в ролях женихов и невест?

[media=https://twitter.com/jimanfc1306/status/1318418041068122113?ref_src=twsrc%5Etfw]

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