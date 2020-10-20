Что делают с Бритни Спирс опекуны?! Накачали наркотиками прямо в ролике Instagram

Влада Некрасова

Популярная по всему миру звезда Бритни Спирс (Britney Spears) с каждым новым опубликованным в Instagram роликом все больше ужасает своих фолловеров и обеспокоенных ее историей людей. Как известно, ранее у знаменитости были проблемы с наркотиками, затем она «завязала» с запрещенными препаратами и начала проходить длительное лечение.

Однако, сейчас публика начала подозревать, что селебрити вновь появляется на видео «накаченной», но обвинять ее никто не спешит. Виной тому, по мнению подписчиков Брит, являются ее отец и парень Сэм Асгари (Sam Asghari), которых уже не раз подозревали в воровстве крупных денежных сумм со счетов звезды и присвоении ее имущества.

Русская публика сравнивает Спирс с дочерью Любови Успенской, которая также появляется на людях в неадекватном виде: смотрит в пустоту и повторяет механические движения.

На сей раз Бритни станцевала в нижнем белье под хит 90-х «Justify My Love». Комментаторы под роликом без стеснения заявляют, что «наркотиками ее накачали специально» папочка и бойфренд, чтобы выставить Спирс в плохом свете и спокойно «проворачивать махинации», не боясь, что любимица публики «откроет рот».

«Конечно, ее сейчас выставляют сумасшедшей, а потом кто ей поверит, когда эти уроды будут воровать деньги с ее счетов? Все так и скажут — Бритни же сумасшедшая, сама не ведает, что говорит»,

[media=https://www.instagram.com/tv/CGitdTWAM6Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

— возмущенно высказывается подписчик Спирс.Подпишись на нас в Яндекс Новости