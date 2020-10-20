Что хорошего в зимней ягоде хурме?

Анастасия Иванова

Хурму нужно любить. Фрукт довольно специфический, поэтому не все относятся к ней замечательно. Но на самом деле, это мы в магазинах видим 1-2 сорта, а их больше сотни.

Хурма отличный антидепрессант. Никакая шоколадка или алкоголь не сравнится с ней по действию на нервную систему. Плоды содержат много магния, того самого, которого в каждой рекламе прописывают тетенькам, а еще в них достаточно глюкозы и фруктозы которые отлично поднимают настроение.Хурма отлично насыщает. Но при этом она низкокалорийная. То есть, если вы хотите похудеть, но вам все время хочется есть, то хурма лучший выход из положения. Вы будете сыты долгое время, но вот на боках ничего не отложится.А знаете ли вы, что хурма — это настоящая аптека. Например, если сравнивать с яблоком, то полезных микроэлементов и витаминов в ней в два раза больше. Чего там только нет. Повышенное содержание пищевых волокон действует на организм как щетка. Это можно сравнить только с действием от активированного угля. Огромное количества бета-каротина. Больше, чем в томатах и тыкве. Вывод — для зрения, для кожи, а самое главное, для курильщиков хурма не просто полезна, а необходима.





Хурма гордая ягода. А все потому, что в кулинарии вы не встретите ее в салатах или пирогах. Она самодостаточна и всегда самостоятельное блюдо.Тем, кто страдает от похмелья, хурма тоже поможет. При чем сделает все очень деликатно, не травмируя и без того замученную печень. Антиоксиданты избавят от детоксикации, выведет накопившиеся токсины с помощью пищевых волокон, и не забываем, что хурма антидепрессант.Хурма полезна при проблемах с желудком. Конечно, язву желудка она не вылечит, но вот от запоров и вздутия поможет превосходно. А если употреблять ее периодически, то тогда эта проблема оставит вас совсем.Ну, и на закуску. Маски из хурмы могут посоревноваться с масками самых дорогих производителей. Эта ягода способна не только поправить состояние кожи, и избавить вас от целлюлита, достаточно применять ее совместно с молотым кофе. Конечно наружно.

Думаю, что те, кто не очень жаловал хурму, теперь-то точно сделают вид, что совершенно без ума от этого фрукта, вернее ягоды. Кушайте хурму и будьте здоровы.