Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что хорошего в зимней ягоде хурме?

Что хорошего в зимней ягоде хурме?

Хурму нужно любить. Фрукт довольно специфический, поэтому не все относятся к ней замечательно. Но на самом деле, это мы в магазинах видим 1-2 сорта, а их больше сотни.


Хурма отличный антидепрессант. Никакая шоколадка или алкоголь не сравнится с ней по действию на нервную систему. Плоды содержат много магния, того самого, которого в каждой рекламе прописывают тетенькам, а еще в них достаточно глюкозы и фруктозы которые отлично поднимают настроение.
Хурма отлично насыщает. Но при этом она низкокалорийная. То есть, если вы хотите похудеть, но вам все время хочется есть, то хурма лучший выход из положения. Вы будете сыты долгое время, но вот на боках ничего не отложится.
А знаете ли вы, что хурма — это настоящая аптека. Например, если сравнивать с яблоком, то полезных микроэлементов и витаминов в ней в два раза больше. Чего там только нет. Повышенное содержание пищевых волокон действует на организм как щетка. Это можно сравнить только с действием от активированного угля. Огромное количества бета-каротина. Больше, чем в томатах и тыкве. Вывод — для зрения, для кожи, а самое главное, для курильщиков хурма не просто полезна, а необходима.



Хурма гордая ягода. А все потому, что в кулинарии вы не встретите ее в салатах или пирогах. Она самодостаточна и всегда самостоятельное блюдо.
Тем, кто страдает от похмелья, хурма тоже поможет. При чем сделает все очень деликатно, не травмируя и без того замученную печень. Антиоксиданты избавят от детоксикации, выведет накопившиеся токсины с помощью пищевых волокон, и не забываем, что хурма антидепрессант.
Хурма полезна при проблемах с желудком. Конечно, язву желудка она не вылечит, но вот от запоров и вздутия поможет превосходно. А если употреблять ее периодически, то тогда эта проблема оставит вас совсем.
Ну, и на закуску. Маски из хурмы могут посоревноваться с масками самых дорогих производителей. Эта ягода способна не только поправить состояние кожи, и избавить вас от целлюлита, достаточно применять ее совместно с молотым кофе. Конечно наружно.

Думаю, что те, кто не очень жаловал хурму, теперь-то точно сделают вид, что совершенно без ума от этого фрукта, вернее ягоды. Кушайте хурму и будьте здоровы.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Фасад кинотеатра "Художественный" открыли после реставрации
Фасад кинотеатра "Художественный" открыли после реставрации
Безопасник: Теракт, подобный французскому, может произойти и в Германии
Безопасник: Теракт, подобный французскому, может произойти
Комиссия СБ по защите от инфекций не будет подменять другие структуры
Комиссия СБ по защите от инфекций не будет подменять другие структуры
SPLETNIK.RU празднует 13-летие: награждаем блогеров
SPLETNIK.RU празднует 13-летие: награждаем блогеров
Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и логотип
Запрещенный в Белоруссии Telegram-канал Nexta сменил название и
Почему не с Европой? США и Румыния недовольны энергополитикой Молдавии
Почему не с Европой? США и Румыния недовольны энергополитикой Молдавии
Чонгук из BTS продал свою роскошную квартиру
Чонгук из BTS продал свою роскошную квартиру
150 школ Подмосковья принимают участие в международном исследовании PISA
150 школ Подмосковья принимают участие в международном исследовании
В сельские школы Якутии поставят современный спортивный инвентарь
В сельские школы Якутии поставят современный спортивный инвентарь
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе «Большие вызовы» в центре «Сириус» в Сочи
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе
Генная терапия смогла восстановить сетчатку и вернуть зрение мышам
Генная терапия смогла восстановить сетчатку и вернуть зрение мышам
США и Румынию беспокоит независимость Молдавии от европейского газа
США и Румынию беспокоит независимость Молдавии от европейского газа

Топ на сегодня

Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Тихановская встретится с властями Польши
Тихановская встретится с властями Польши
Оператор ГТС Украины: Напрямую «Газпром» мог бы продавать газ на границе
Оператор ГТС Украины: Напрямую «Газпром» мог бы продавать газ
В Киеве нашли чем ответить «Газпрому» в случае прекращения транзита газа
В Киеве нашли чем ответить «Газпрому» в случае прекращения транзита

Еще по теме

Ученые: хурма продлевает молодость
Диетологи назвали уникальные свойства хурмы
Ученые доказали, что хурма предотвращает рак
Хурма - заменит таблетки: медики рассказали о полезных свойствах чудо-фрукта