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Чума в XVII веке распространялась быстрее, чем в XIV веке

Чума в XVII веке распространялась быстрее, чем в XIV веке

Канадские исследователи из Университета Макмастера проанализировали данные из тысяч документов о вспышках чумы в Лондоне от пандемии 1348 года до Великой чумы 1665 года. Они пришли к выводу, что в XVII веке эта болезнь распространялась в четыре раза быстрее, чем в XIV веке.

Команда, включающая в себя статистиков, биологов и эволюционных генетиков, оценила уровень смертности от чумы, проанализировав исторические, демографические и эпидемиологические данные из трех источников: личных завещаний, приходских книг и лондонских сводок о смертности, выпускавшихся с конца XVI века. Завещания позволили получить данные о периодах, когда статистика смертности не велась. «В то время люди обычно писали завещания, потому что они умирали или боялись неминуемой смерти, поэтому мы предположили, что даты завещаний будут хорошим показателем распространения страха умереть и самой смерти. Для XVII века, когда регистрировались как завещания, так и смертность, мы сравнили данные из каждого источника и обнаружили одинаковые темпы роста, — рассказывает ведущий автор исследования, профессор кафедры математики и статистики Дэвид Эрн (David Earn). — Никто, живший в Лондоне в XIV или XVII веке, не мог представить, как эти записи могут быть использованы сотни лет спустя для понимания распространения болезней».

Для того чтобы число заразившихся удвоилось, в XIV веке требовалось 43 дня. Триста лет спустя удвоение количества заболевших происходило каждые 11 дней. «Это поразительная разница в том, насколько быстро разрастались эпидемии чумы», — говорит Дэвид Эрн. С ним согласен другой автор работы, профессор кафедры антропологии Хендрик Пойнар (Hendrik Poinar): «Исходя из генетических данных, у нас есть веские основания полагать, что штаммы бактерий, вызывающих чуму, очень мало изменились за этот период времени, так что это потрясающий результат».

Предполагаемая скорость этих эпидемий, наряду с другой информацией о биологии чумы, позволяет предположить, что в течение XIV–XVII столетий преобладала не легочная, а бубонная форма чумы, которая передается через укусы блох. Бубонной форме соответствуют темпы роста как для ранней, так и для поздней эпидемии. Ускорение распространения чумы к XVII веку исследователи объясняют повышением плотности населения, изменением условия жизни и более низкими температурами воздуха.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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По материалам: polit.ru

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