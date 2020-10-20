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«Дядя Чимин» сделал селфи с маленьким Тэхёном

«Дядя Чимин» сделал селфи с маленьким Тэхёном

Среди фанатов BTS есть не только взрослые парни и девушки, но и совсем малыши, которые тоже вдохновляются музыкой бойз-бэнда. Одному из мальчиков, который, по собственному признанию, обожает BTS, даже удалось побывать на недавнем онлайн-концерте группы.


Мальчик по имени Ли Дам (Lee Dam) выступил на шоу бойз-бэнда «Map of the Soul ON:E», исполнив вместе с Ви (V) его сольную композицию «Inner Child» и заставив АРМИ рыдать по ту сторону экрана. Многие фанаты группы отметили, что малыш Ли – практически точная копия айдола. Согласны?


[media=https://twitter.com/sceneryfortae/status/1318179799135813632?ref_src=twsrc%5Etfw]

Позднее в Instagram, который ведет его мама, юный кумир BTS выложил несколько закулисных фотографий с мемберами группы, признавшись в любви не только Тэхёну, с которым он работал больше всего, но и Чимину (Jimin), которого Ли назвал «дядей» и добавил, что музыкант выглядел, как «добрая фея».

«Я стал их фанатом с тех пор, как сформировалась моя ДНК. Даже мои бабушка и дедушка знают, кто такие BTS, и слушают их музыку.

Незадолго до этого концерта мальчик признавался маме, что он «мечтает встретиться с BTS». И вот его мечты сбылись, и в этот раз среди фандома не было места обиде или зависти.

[media=https://twitter.com/choi_bts2/status/1318171450109407235?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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