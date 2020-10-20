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Джейсон Деруло принизил BTS и оказался в «Черном листе» АРМИ

Джейсон Деруло принизил BTS и оказался в «Черном листе» АРМИ

Обычно АРМИ с гневом осуждают тех, кто набрасывается на их любимых исполнителей с незаслуженной (по их мнению) и слишком резкой, неконструктивной критикой. Но оказывается, недостаточное уважение в адрес артистов тоже может стать поводом для объявления войны.


Под словесный обстрел поклонников BTS попал чернокожий исполнитель из США Джейсон Деруло (Jason Derulo), который поделился в своем TikTok новостью о том, что ремикс на песню «Savage Love» с участием BTS ждал грандиозный успех.


Музыкант выложил видео, на заднем фоне которого играет оригинал песни (без участия BTS) и отметил несколько своих друзей, но не тэгнул ни одного из соавторов.

[media=https://twitter.com/Bitiiez/status/1316365347700854785?ref_src=twsrc%5Etfw]

Это показалось АРМИ чудовищной несправедливостью: они заявили, что Джейсон просто использует имя бойз-бэнда, чтобы словить хайп.

[media=https://twitter.com/paigeb620/status/1318052747925770240?ref_src=twsrc%5Etfw]

«BTS могут проигнорировать это, но АРМИ – никогда. Ты связался не с тем фандомом, Джейсон Деруло»,

– угрожающе писали поклонники к-поп команды в Twitter.
[media=https://twitter.com/Suga_withR/status/1318070950974296065?ref_src=twsrc%5Etfw]

После этого Джейсон сделал репост ролика на свою Twitter-страничку и в этот раз отметил и BTS, и Jawsh 685, но АРМИ продолжили терроризировать музыканта сообщениями, говоря, что Джейсон должен «поблагодарить BTS за то, что этот трек оказался на 1 строчке Billboard».

[media=https://twitter.com/jasonderulo/status/1317988779567706113?ref_src=twsrc%5Etfw]

[media=https://twitter.com/MiaWorld10/status/1317994972738654208?ref_src=twsrc%5Etfw]

АРМИ, которые надолго затаили обиду на американского музыканта, решили напомнить всему миру селебрити, как стоит вместе работать над проектом: фанаты группы с теплом вспомнили коллабы BTS c Холзи (Halsey), Стивом Аоки (Steve Aoki) и MAX, которые «с уважением относились к группе».

[media=https://twitter.com/vkoolover/status/1317969017395662858?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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