Джейсон Деруло принизил BTS и оказался в «Черном листе» АРМИ
Обычно АРМИ с гневом осуждают тех, кто набрасывается на их любимых исполнителей с незаслуженной (по их мнению) и слишком резкой, неконструктивной критикой. Но оказывается, недостаточное уважение в адрес артистов тоже может стать поводом для объявления войны.
Под словесный обстрел поклонников BTS попал чернокожий исполнитель из США Джейсон Деруло (Jason Derulo), который поделился в своем TikTok новостью о том, что ремикс на песню «Savage Love» с участием BTS ждал грандиозный успех.
Музыкант выложил видео, на заднем фоне которого играет оригинал песни (без участия BTS) и отметил несколько своих друзей, но не тэгнул ни одного из соавторов.
Это показалось АРМИ чудовищной несправедливостью: они заявили, что Джейсон просто использует имя бойз-бэнда, чтобы словить хайп.
«BTS могут проигнорировать это, но АРМИ – никогда. Ты связался не с тем фандомом, Джейсон Деруло»,– угрожающе писали поклонники к-поп команды в Twitter.
После этого Джейсон сделал репост ролика на свою Twitter-страничку и в этот раз отметил и BTS, и Jawsh 685, но АРМИ продолжили терроризировать музыканта сообщениями, говоря, что Джейсон должен «поблагодарить BTS за то, что этот трек оказался на 1 строчке Billboard».
АРМИ, которые надолго затаили обиду на американского музыканта, решили напомнить всему миру селебрити, как стоит вместе работать над проектом: фанаты группы с теплом вспомнили коллабы BTS c Холзи (Halsey), Стивом Аоки (Steve Aoki) и MAX, которые «с уважением относились к группе».