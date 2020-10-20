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Фасад кинотеатра "Художественный" открыли после реставрации

Фасад кинотеатра "Художественный" открыли после реставрации
. Вокруг кинотеатра "Художественный" сняли леса и стал виден фасад после реставрации, сообщили в пресс-службе.

Можно увидеть отреставрированные маскароны (декоративные элементы в виде человеческих лиц или масок), надписи "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверьми, барельефы "Селена" и "Гелиос" и прежнее название-вывеску "Художественный электро-театръ".

Проектом занимались несколько архитектурных бюро, уточнили в пресс-службе.


Так, немцы merz merz разработали концепцию. Они специализируются на реставрации исторических памятников, среди которых Государственная опера и Старая национальная галерея в Берлине.


За интерьеры отвечает испанское бюро Lazaro Rosa-Violan, оно регулярно входит в рейтинги лучших европейских дизайнеров.

Бюро Strelka CA сформировало видение проекта и сопровождало работы над его реализацией.

"Художественный" помнит, как приходили Лев Толстой и Сергей Эйзенштейн. Нашей задачей было сохранить эту память", — уточнили в пресс-службе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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