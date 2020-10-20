Феномен переухоженности кожи: что думают дерматологи

Вадим Карасев

Рынок косметики и средств ухода за кожей постоянно развивается, поэтому может возникнуть соблазн попробовать каждый новый продукт, который попадает на полки магазинов. Оказывается, больше не значит лучше. Эксперты говорят, что сейчас многие используют слишком много кремов, сывороток и масок, которые плохо комбинируются между собой, отчего состояние кожи только ухудшается. Вместе с дерматологами разбираемся в феномене переухоженности кожи.

XXI век можно назвать веком фотошопа и бьюти-фильтров. Каждый день в социальных сетях мы видим идеальные лица блогеров и знаменитостей — лица без единой поры и морщины, вообще не имеющие изъянов. Видим и думаем: "Что нужно делать, чтобы выглядеть так же хорошо?". Мы становимся более придирчивыми к своей внешности, забывая, что фотографии в инстаграме не всегда (читайте — почти никогда) не соответствуют действительности. Нередко бывает такое, что в погоне за идеалом мы не замечаем, как баночек с очередным разрекламированным "чудо"-кремом на полке в ванной становится все больше, а визиты к косметологу случаются все чаще. На косметологическом рынке сейчас представлено такое разнообразие процедур и средств домашнего ухода, что порой сложно разобраться, что действительно нужно нашей коже. Из-за злоупотребления различными процедурами появилось такое понятие, как переухоженность кожи.





Причины возникновения

Для того чтобы понять причины, которые приводят к такому состоянию, давайте вспомним некоторые факты о коже. Кожа — это самый большой орган человека, и ее основная функция — защитная. У нас есть верхний роговой слой, который является одним из барьеров. Кожа покрыта защитной гидролипидной мантией, представляющей собой эмульсию, которая покрывает ее как пленка, защищает от проникновения микроорганизмов и препятствует испарению влаги. И третий защитный барьер — это микробиом кожи, совокупность микроорганизмов, которые живут на нашей коже. Эти барьеры защищают нашу кожу и от инфекций, и от аллергий, и раздражений.





В погоне за красотой девушки порой могут переусердствовать с количеством косметических средств и процедур, которые они используют. Сегодня очень большое разнообразие средств ухода и декоративной косметики, появляются новые модные тренды в уходе, как, например, корейский. Однако обилие баночек и средств не всегда на пользу, — говорит медицинский эксперт марки La Roche-Posay, врач-дерматовенеролог Александр Прокофьев.

Многоэтапный уход и макияж могут сначала подарить вау-эффект, но в после приводят как раз к феномену переухоженной кожи.

Базовые процедуры ухода — это очищение и увлажнение плюс средства, которые помогают справиться с какой-то из проблем кожи (матирование, борьба с покраснениями, антивозрастной уход). Теперь представьте, что будет с барьерами кожи, если сперва удалить с лица косметику гидрофильным маслом, затем умыться пенкой или гелем, потом нанести очищающую маску и протереть все спиртосодержащим лосьоном. И это только этап очищения.





А ведь далее еще этапы ухода за кожей, где тоже порой используют послойно несколько средств (тоник, гидролат, эссенцию, сыворотку, крем и другие). Именно из-за такого нерационального и многослойного ухода и нарушается барьерная функция кожи. Кожа становится рыхлой, тусклой, пористой, учащается появление воспалений на лице. В дальнейшем это может привести даже к появлению такого заболевания, как периоральный дерматит.

Переухоженность возникает вследствие использования высококонцентрированных средств на постоянной основе. Такие средства всегда необходимо использовать курсами, как рекомендует производитель. Некоторые активные компоненты, например, ретинол и его производные, имеют накопительное действие, поэтому важно выполнять рекомендации производителя и применять продукты по его схемам, — объясняет Диана Гуменюк, косметолог-эстетист бренда Art & Fact.





Использование антивозрастных средств в молодом возрасте

По словам медицинского эксперта Vichy, косметолога-дерматолога Алтаны Базылевой, зачастую девушки сразу выбирают крем "помощнее", якобы с целью профилактики старения. Во всех антивозрастных средствах содержатся компоненты, которые стимулируют к работе собственный коллаген и эластин. Процесс замедления синтеза коллагена начинается только в возрасте около 25 лет.





Зачем что-то стимулировать, если вам 18? Все процессы в коже прекрасно работают самостоятельно, — отмечает эксперт.

Крайне важно учитывать при выборе космецевтических средств возраст пациента и изначальное состояние кожи. Многие думают, что нужно максимально рано применять концентрированные составы для более эффективной профилактики признаков старения. А в результате получаем истончение кожи и пересушивание, — говорит эксперт бренда Sinclair, врач-дерматолог Татьяна Косцова.

Пересушивание кожи кислотами или ретинолом

Все мы знаем, что кислоты помогают коже обновляться, выравнивают цвет лица и делают его более свежим. Ретинол, ко всему прочему, также является мощным антивозрастным компонентом. Но использование средств с этими веществами требует тщательного подбора в зависимости от типа кожи. Например, сухую или чувствительную кожу легко пересушить и вызвать на ней раздражение, поэтому нужно выбирать максимально деликатные и щадящие кислоты в небольшой концентрации.

Обладатели жирного типа кожи, которым использование кислотосодержащих средств помогает сузить поры и уменьшить жирный блеск, часто злоупотребляют пилингами, при этом пренебрегая этапом увлажнения. И в результате также получают пересушенность и истощение кожного барьера.





Часто встречающаяся ошибка — купить сразу продукт "помощнее". Кажется, что чем выше концентрация кислоты или ретинола в средстве, тем лучше они подействуют. Но начинать нужно, напротив, с самых низких концентраций, так как нанесение агрессивных компонентов на неподготовленную кожу не даст ничего, кроме повреждения и раздражения кожного покрова.

Подсаживание на "уколы красоты"

Здесь речь в первую очередь об инъекциях — биоревитализации и мезотерапии. Наступает момент, когда кожа начинает нуждаться в дополнительном увлажнении или "подзарядке" витаминами. Лицо после курса проведенных процедур действительно сияет и светится здоровьем. Но проводить такие курсы рекомендуется не чаще, чем один или два раза в год. Многие задаются вопросом: если инъекции дают такой хороший результат, какого не могут дать домашние средства, почему не делать их регулярно, например, каждый месяц? Смысл таких процедур, как мезотерапия или биоревитализация, заключается не только в сиюминутном увлажнения и питании. После введения низкомолекулярной гиалуроновой кислоты кожа получает своеобразный стимул и начинает более активно работать сама — синтезировать коллаген, эластин и собственную гиалуроновую кислоту.





Биоревитализация, если она делается чаще и больше, чем рекомендуется производителями препаратов, может дать обратный эффект.

Межклеточное пространство, которое мы регулярно наполняем гиалуроновой кислотой, находится в равновесии между золем (жидким) и гелем (вязким) состоянием. При перенасыщении кожи гиалуроновой кислотой извне равновесие нарушается в сторону геля. Да, кожа становится более плотной, но обмен веществ в ней затруднен, метаболизм и синтез снижаются, кроме того, были научные работы, доказывающие снижение активности фибробластов, главных строителей нашей кожи, — говорит Юлия Галлямова, эксперт в области трихологии, дерматологии и микологии.





В результате можно получить кожу, склонную к отекам и "заломам". Неприятны и последствия — нарушается трофика ткани, и такая кожа начинает быстрее стареть. Такая же ситуация возникает при использовании слишком большого количества геля для контурной пластики, который потом "плывет" и нарушает структуру тканей, в итоге вы попадаете в замкнутый круг. Все должно быть в меру.

Итак, что будет, если вводить извне все полезные вещества на регулярной основе? Кожа просто перестанет пытаться работать и синтезировать что-то самостоятельно. А зачем ей это делать, если все и так регулярно доставляется с помощью инъекций?

Слишком частое использование масок

Как понять, что пора применять маски реже? Когда кожа становится сухой, появляются зуд и шелушения. Слишком частое использование масок может привести к нарушению кожного барьера, что и приводит к воспалению и раздражению. Увлажняющие и успокаивающие маски могут использоваться чаще, чем отшелушивающие маски.





Если в маске есть активные ингредиенты, предназначенные для отшелушивания (например, салициловая кислота), или подсушивающие ингредиенты (например, глина), и они используются слишком часто, это может привести к сухости и раздражению кожи. Обладательницам сухой и чувствительной кожи нужно быть особенно внимательными.





Слишком много увлажняющего крема

В большинстве случаев мы недостаточно увлажняем кожу. Однако если наносить крем несколько раз в день или использовать слишком густой продукт, можно переборщить.





Слишком "питательные" кремы и маски часто вызывают доверие из-за своей плотной жирной основы, однако на своем приеме я регулярно вижу, что они являются причиной возникновения гнойничковых высыпаний и демодекоза, для которых такая жирная основа — прекрасная питательная среда, — отмечает Юлия Галлямова.

Наша кожа любит поддерживать баланс, и если мы нарушим этот баланс, слишком сильно высушив ее, то организм начинает производить больше кожного сала. Такой же принцип работает и с увлажнением. Если мы обеспечиваем слишком много влаги за счет чрезмерного увлажнения, организм может постепенно перестать производить столько кожного сала, и лицо начинает сильно сохнуть.





Эксперты советуют избегать нанесения таких продуктов, как вазелин на все лицо (хотя это отличный вариант для губ и глаз). Также следует убедиться, что увлажняющий крем подходит для вашего типа кожи. Если кожа жирная, то лучше всего использовать увлажняющий крем, не содержащий масел или некомедогенный: это означает, что он не забивает поры.

Как понять, что кожа переувлажнена? Признаки — это закупоренные поры, черные точки и избыточная выработка кожного сала. Дерматологи советуют увлажнять кожу не чаще двух раз в день, используя продукт, разработанный для вашего типа кожи. Если поры забиты и появились черные точки, полезно использовать отшелушивающие ингредиенты, такие как салициловая кислота и ретинол.

Злоупотребление пилингами

По словам Юлии Галлямовой, частое лишение кожи поверхностного слоя нарушает водно-липидную мантию. Кожа восстанавливается в течение 28 дней, и регулярное лишение ее защитной мантии может привести к стойкой пигментации и сухости.





Слишком частое применение аппаратных методик

И наконец, последний аспект — это погоня за гладкостью рельефа кожи с применением аппаратных методик, которые порой травмируют кожу. По словам эксперта бренда Sinclair, наиболее распространенные неприятные последствия бывают при многократных шлифовках кожи. Кожа становится тонкой, сосуды просвечиваются, а главное, такая кожа теряет собственные защитные функции, склонна к покраснениям и аллергическим реакциям.





Таким образом, злоупотребление косметическими процедурами и препаратами для профилактики признаков старения может приводить к преждевременному истощению резерва кожи, а тем самым — к более ранним признакам старения кожи.

Нельзя забывать один из главных принципов медицины: "Не навреди!". Он должен работать и в отношении ухода за кожей. Во всем нужна мера: помните, что правильный уход поддерживает красоту, а злоупотребление всегда чревато последствиями.