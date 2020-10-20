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Генерала ФСБ рассмешила статья NYT об "облучении" офицера ЦРУ в Москве

Генерала ФСБ рассмешила статья NYT об "облучении" офицера ЦРУ в Москве
Публикация New York Times об "облучении" кадрового сотрудника ЦРУ в московском отеле - просто проявление осеннего обострения психических недомоганий, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Влиятельная газета написала со ссылкой на три источника, что офицер ЦРУ Марк Полимеропулос испытал в 2017 году в Москве симптомы головокружения, как у дипломатов США на Кубе и в Китае.

# В мире
По материалам: ria.ru

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