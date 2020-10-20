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Говоря о воспитании, мы говорим о будущем

Говоря о воспитании, мы говорим о будущем

Заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов заявил, что ключевым приоритетом деятельности Минпросвещения России является совершенствование воспитательной работы в образовательных организациях. 

«Говоря о воспитании, мы говорим о нашем будущем, о том, куда движется наша система образования. Воспитание теперь – стратегический национальный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях», – подчеркнул он. 

Денис Грибов отметил, что со следующего года наличие рабочих программ воспитания и календарных планов этой работы станет обязательным для всех школ. 

«Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает на основе примерной программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с детьми», – уточнил заместитель министра. 

Он призвал педагогов обратить особое внимание на использование примеров наших соотечественников, совершивших героические поступки, добившихся личного успеха, успеха в служении  на благо обществу и государству. 

«Кроме этого, несомненно, важно уделять внимание истории и традициям того региона, в котором расположена школа, чтобы дети больше узнавали свою малую родину», – прокомментировал Денис Грибов. 

Заместитель министра напомнил, что еще одним важным шагом в этой работе будет развитие Российского движения школьников. 

«РДШ станет ключевым оператором в новой системе нашей работы. Наше внимание не должно ограничиваться только образовательными вопросами. Нам важно говорить о развитии единого воспитательного пространства с единой системой ценностей и нравственных основ», – заявил он.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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