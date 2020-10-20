Гумерова предложила в декабре рассмотреть информацию о реконструкции культурных объектов

Влада Некрасова

Вопрос сохранения объектов культурного наследия будет в центре постоянного внимания сенаторов, заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, предложив в середине декабря рассмотреть дополнительную информацию Минкультуры по реализации реконструкции ряда значимых объектов культуры. Об этом во вторник сообщается на сайте палаты.

На встрече с сенаторами 23 сентября Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность истории, культуры и объектов культурного наследия для формирования духовных ценностей и определения будущего России, напомнила законодатель. «При этом глава государства указал на первоочередные проблемы, касающиеся вопросов строительства, реконструкции, развития ряда значимых объектов культуры РФ. Эти вопросы находятся на особом контроле Совета Федерации, нашего комитета Совфеда», — сказала Гумерова.

В ходе заседания Комитета палаты по науке, образованию и культуре с участием вице-спикера Совфеда Ильяса Умаханова, которое прошло в онлайн-формате, министр культуры Ольга Любимова рассказала о мерах по укреплению материально-технической базы и развитию учреждений культуры, названных главой государства на встрече с сенаторами. Среди них: Государственная Третьяковская галерея, музей-усадьба «Ясная поляна», Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, историко-археологический центр в Нижнем Новгороде, Воронцовский и Ханский дворцы в Крыму, а также другие исторические объекты полуострова.

Министр отметила, что вопросы сохранения культурного наследия и развитие учреждений культуры стоят в приоритете ведомства. Она рассказала о реконструкции и реставрации каждого названного президентом объекта.

Отдельно Ольга Любимова рассказала, как проходит реставрация исторических объектов в Крыму и Севастополе. «Минкультуры реализует два проекта. Это строительство фондохранилища и инженерных сетей государственного музея-заповедника Херсонес-Таврический и строительство и реконструкция объектов мемориального комплекса памятников обороны города 1854-1855 гг. «Исторический бульвар», — отметила глава Минкультуры.

В ходе заседания член комитета Ольга Хохлова представила законопроект, разработанный сенаторами во главе с вице-спикером Совфеда Галиной Кареловой, который предлагает давать детям из многодетных семей преимущественное право при зачислении в вуз на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.

Член комитета палаты регионов Наталия Косихина представила законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об архивном деле в РФ» в части введения муниципального округа.

Законопроект об увеличении объёма информации об объектах культурного наследия, которая предоставляется физическим и юридическим лицам из единого государственного реестра объектов культурного наследия, представил член комитета Совфеда Владимир Бекетов. Он также рассказал о проекте, которым уточняется состав объектов государственной историко-культурной экспертизы.

Первый зампредседателя комитета палаты Григорий Карасин представил правительственный законопроект «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей».

Член Комитета Совета Федерации Елена Грешнякова представила правительственный проект, уточняющий полномочия федерального органа исполнительной власти в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

В ходе заседания сенаторы поддержали указанные проекты законов, отметив, что они рассмотрены до прохождения процедуры первого чтения.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что на рассмотрении Комитета Госдумы по культуре находится законопроект, согласно которому доступ к информации о памятниках истории и культуры, содержащейся в едином госреестре объектов культурного наследия народов РФ, расширят.

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