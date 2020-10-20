Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами «кентуется»

Лидия Мартынова

В органы власти Одесской области баллотируется партия, которую создал и возглавил мэр Одессы в 1994—2010 годах Эдуард Гурвиц. Какая национальность у одессита Эдуарда Иосифовича Гурвица стояла в советском паспорте, уточнять излишне… А вот, как говорили раньше в жемчужине у моря, «самый цимес ин компот». Третий номер в «Блоке Эдуарда Гурвица» — ярый украинский националист Павел Ярош, известный одесситам по акции «Бей жида!».

В начале апреля, когда в Верховной раде шли дебаты насчет законопроекта о продаже земли иностранцам, Ярош подал заявку в мэрию Одессы на проведение акции «Бей жида — спасай страну!». «Бить жида» Ярош и его приятели-националисты собирались на Приморском бульваре, возле памятника Дюку.





Фото документа — Facebook Эдуарда Долинского.

О выходке Яроша вскоре узнала вся Одесса. Одна часть одесситов посмеялась над затеей Яроша, другая справедливо возмутилась. То, что юдофоб, да еще однофамилец главаря запрещенного в России «Правого сектора» стал соратником еврея — бывшего мэра Одессы, со стороны воспринимается как анекдот. Вроде бородатой шутки, как мэра Харькова Геннадия Кернеса, еврея по национальности, не пустили в Израиль из-за отчества Кернеса — Адольфович.

Но если знать подноготную Эдуарда Гурвица, все будет выглядеть не так смешно. Эдуард Иосифович Гурвиц в бытность мэром Одессы проявил себя мастером по строительству политических альянсов не просто с махровыми антисемитами, но и с откровенными террористами и экстремистами.В 1991 году Гурвиц — тогда глава Жовтнего (Октябрьского) райсовета Одессы — поддержал на выборах президента Украины националиста Вячеслава Чорновила, лидера партии «Народный рух». Гурвиц подружился с членом «Руха» Владимиром Яворивским, в советские годы пафосным писателем-коммунистом, который на закате перестройки стал в одночасье поклонником запрещенных в России ОУН-УПА. Гурвиц сам стал членом «Руха», обязав себя выслушивать антисемитскую пропаганду коллег-однопартийцев. Когда «Рух» не оправдал надежд Гурвица на захват власти на Украине, Гурвиц вышел из этой партии, но дружбу с националистами сохранил.

В 1990-х годах в окружении мэра Одессы Гурвица появились боевики из запрещенной в России УНА-УНСО, включая бывшего к тому моменту главаря УНА-УНСО Дмитрия Корчинского. В партии Корчинского «Братство» (запрещена в России. — ИА Newstes) оказались на почетных ролях вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия, начальник городского управления защиты прав потребителей Александр Янчук, зампред Приморской районной администрации Одессы Алексей Арестович, многие близкие к Гурвицу журналисты и редакторы. В 1999 году по решению Гурвица переулок Грибоедова в Одессе переименовали в честь главаря УПА Романа Шухевича, нациста и палача украинского еврейства. Улица Советская при Гурвице стала улицей Ивана и Юрия Липы. Кем был служивший гитлеровцам врач из ОУН-УПА Юрий Липа, ИА Newstes оповещало в отдельном материале. А Иван Липа (1865−1923) отец доктора-«эвтаназиолога», тоже врач и ярый украинский националист, старый приятель основоположника украинского нацизма Дмитрия Донцова.

В архиве одесской прессы есть свидетельства, что боевики из «Братства» у мэра Гурвица были чем-то вроде личной гвардии. Особо видных боевиков Гурвиц назначал «смотрящими» за городским бизнесом и «сборщиками дани» с одесских предпринимателей. Также неонацисты Корчинского «смотрели» за деятельностью в Одессе сторонников «Ичкерии» — также старых «деловых партнеров» мэра Одессы. Излишняя бандитская активность «ичкерийцев» в конце концов стала Гурвица «напрягать», но ссориться с чеченцами Гурвиц не хотел, поэтому доверил «пасти» джихадистов хлопцам Корчинского. Гурвиц был в курсе, что Корчинский и его бандиты воевали в Чечне на стороне сепаратистов.





Эдуард Гурвиц (в центре) в гостях у террориста Зелимхана Яндарбиева в Чечне. Иллюстрация: Livejournal.

В 2004 году Гурвиц, Янчук и Корчинский отправились в Ирак — агитировать украинцев вступать в альянс с американцами в деле «строительства демократии» в Ираке. По Ираку Гурвиц и Ко передвигались на машине. За рулем был мэр Одессы, а на переднем пассажирском сиденье с автоматом восседал Корчинский. В 2010 году, когда недовольные коррупцией и бандитизмом в Одессе горожане устроили акции протеста против Гурвица, хлопцы Корчинского еще раз помогли Гурвицу. Неонацисты слились с протестующими, спровоцировали беспорядки, после чего протесты были разогнаны «Беркутом». Лидеров одесского протеста задерживали и штрафовали по суду, но «Братству» все сошло с рук как ни в чем не бывало. В 2012 году благодарный Гурвиц — уже бывший мэр Одессы, депутат Верховной рады от партии «УДАР» — назначил Корчинского своим помощником, дав неонацисту зарплату, автомашину и прочие блага.

Во время Евромайдана помощник депутата Верховной рады Корчинский руководил своими хлопцами, которые захватывали вместе с другими неонацистами киевский Дом профсоюзов и мэрию Киева. В момент, когда боевики Евромайдана вступили в столкновения с «Беркутом», Корчинский предусмотрительно покинул Украину, его объявили в розыск. 5 февраля 2014 года Корчинский был арестован по запросу Украины… в Израиле.

Экстрадировать нациста не получилось. На второй день ареста Корчинского в Тель-Авив пришло извещение из Киева о снятии главаря «Братства» с розыска. Израильтяне отпустили Корчинского с извинениями. В Незалежную Корчинский вернулся сразу же после свержения Виктора Януковича. Как отмороженный нацист смог обосноваться в Израиле, а потом добиться,чтобы израильтяне его не выдавали украинскому правосудию? Ответы на эти вопросы украинцы связывают с личностью покровителя Корчинского, Эдуарда Гурвица. В Одессе и в Крыму корреспондент ИА Newstes слышал от совершенно разных людей, что Гурвиц и Корчинский — двоюродные братья.





Без комментариев. Иллюстрация: YouTube.

Тесные (практически интимные) взаимоотношения еврея Гурвица со своим возможным кузеном -нацистом, увы, не дают повода смеяться над тем, что в партию Гурвица затесался популист-юдофоб Ярош. Да и Ярош — не такая простая фамилия в Одессе. В бытность мэром Одессы Гурвиц приблизил к себе Светлану Ярош — судью из Приморского райсуда. В 2005 году, когда Гурвиц проиграл выборы мэра своему злейшему врагу Руслану Боделану, Ярош как председатель суда по личной просьбе Гурвица отменила итоги выборов — практически самолично. В 1998 году, во время очередных выборов мэра Одессы, которые выиграл опять-таки Гурвиц, Ярош снимала с выборов противников своего патрона. Одним словом, Ярош всячески выручала Гурвица на протяжении всей его карьеры. В 2011 году Верховная рада уволила Светлану Ярош из судей со скандалом. Возможно, что «побиватель жида» Павел Ярош и эта «золотая судья» — не однофамильцы, а родня. В Одессе, как известно, ничего просто так не бывает.