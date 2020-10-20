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Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте

Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
Экипаж Международной космической станции восстановил работу туалета в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Ранее летающий на борту станции космонавт Анатолий Иванишин доложил в подмосковный центр управления полетами, что в туалете загорелась лампочка "Консервант некачественный". Было высказано предположение, что это произошло из-за наличия пузыря воздуха в системе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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