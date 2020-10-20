Кабмин предложил закрепить выплаты опекающим инвалидов с детства

Лидия Мартынова

Родителям, ухаживающим за инвалидами с детства, предлагают устанавливать повышенную доплату к пенсии по старости и инвалидности. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Правительство (документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты»).

Законопроект разработан в связи с постановлением Конституционного суда. КС рассмотрел вопрос, может ли родитель инвалида с детства после его совершеннолетия и признания недееспособным продолжить получать повышенную выплату к пенсии по старости. Выяснилось, что у российских судов на этот счёт разное мнение.

Например, некоторые при рассмотрении вопроса сопоставляют доход инвалида с детства и размер дохода его родителя. Иногда средств у инвалида оказывается больше, то есть у родителя пенсия ниже пособия по инвалидности, которое получает его сын или дочь. В этом случае суды принимают решение не в пользу родителя — на основании того, что доплата к пенсии может стать для него основным доходом.

Ряд судов придерживаются другой позиции и не пытаются сопоставлять доходы родителя и инвалида. Это объясняется тем, что помощь, которую отец или мать оказывают инвалиду, может проявляться не только в деньгах. Ему покупают продукты, одежду, лекарства и так далее.

В связи с этим Правительство предлагает внести изменения в Закон «О страховых пенсиях». Согласно документу, дополнительные выплаты будут положены всем опекунам инвалидов с детства, не находящимся на полном государственном обеспечении.

Доплата должна составлять порядка 1,6 тысячи рублей на каждого недееспособного инвалида с детства, но не более чем на трёх.