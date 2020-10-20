Как новые ограничения в Подмосковье повлияют на туризм в регионе

Лидия Мартынова

В Подмосковье с 21 октября усиливаются карантинные меры: закроют музеи, запретят массовые спортивные мероприятия и выставки. Соответствующее заявление сделал губернатор Андрей Воробьев. Туроператоры оценили влияние такого решения на туризм в регионе.

Власти Подмосковья с 21 октября введут дополнительные ограничения из-за коронавируса. Запретят массовые мероприятия, в том числе спортивные, также будут закрыты выставки и музеи. Решение анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании областного правительства. Согласно постановлению губернатора, ограничения будут действовать до 7 ноября.

«С 21 октября 2020 года по 7 ноября 2020 года (включительно) будет недоступно посещение гражданами организаций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, за исключением случаев посещения музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев с целью прогулок на их территориях», – говорится в постановлении губернатора.

ТУРОПЕРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ О ВЛИЯНИИ КАРАНТИННЫХ МЕР НА ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ

Представители туроператоров, реализующих экскурсионные туры по Подмосковью, неоднозначны в оценках влияния на туризм карантинных нововведений. Одни из них говорят, что период высокого спроса на экскурсионные туры по Подмосковью уже прошел и никаких глобально негативных сценариев в связи с усилением карантинных мер не предвидится. Но другие уже бьют тревогу и корректируют программы.

«Экскурсионный туризм в Подмосковье и без ограничений не в лучшей форме. Более того, высокий сезон уже заканчивается. Вот если бы эти ограничения были введены месяц назад, то была бы катастрофа», – говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин».

В Национальном туроператоре АЛЕАН также указывают на небольшой спрос в экскурсионном сегменте.

«Подмосковье в этот период востребовано больше всего в формате санаторно-курортного и семейного отдыха с детьми на выходных в загородных отелях. Посещение музеев и достопримечательностей для этих категорий туристов – скорее приятное, чем необходимое дополнение», – рассказали в пресс-службе туроператора.

К тому же сейчас, в эпоху пандемии, клиенты любые дополнительные ограничения воспринимают, как неизбежную примету времени и готовы адаптировать свой отдых в соответствии с текущей эпидемиологической обстановкой и быстро меняющимися требованиями, говорят в АЛЕАН.

ТУРОПЕРАТОРЫ КОРРЕКТИРУЮТ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПОДМОСКОВЬЮ

В компаниях «Мастерская Путешествий» и «Мультитур» настроены не столь оптимистично. Там заявили о хорошем текущем спросе на экскурсионные туры по Подмосковью и опечалены новыми требованиями, которые окажут резко негативное влияние на туризм.

Владимир Лутов, генеральный директор компании «Мастерская Путешествий», рассказал, что в его компании было принято решение снять экскурсионные программы до конца ноября.

«Сейчас нам приходится корректировать программы. Мы снимаем программу «Русский сувенир» (Федоскино – Жостово – Гжель – Сергиев Посад – Абрамцево). Деньги туристам будут возвращены», – заявил г-н Лутов.

Сергей Ромашкин из «Дельфина» тоже не исключает, что произойдут корректировки программ.

«В данной ситуации все будет зависеть от того, какие именно музеи будут закрыты. Если для туристов будет недоступен, например, музей Троице-Сергиевой лавры, который пользуется высоким спросом, тогда нам придется корректировать программы. В этом случае будем делать упор на Владимир и другие города Золотого кольца. Но здесь важно, чтобы другие регионы тоже не ввели ограничения», – говорит эксперт.

Тем временем некоторые другие регионы уже постепенно «зеркалят» меры, принимаемые в столичном регионе: пока что частично, или вообще без официальных анонсов.

«Ситуация сейчас очень непростая не только с Подмосковьем, но и с другими регионами России, многие из которых де-юре открыты для туризма, а де-факто попасть в те же музеи проблематично, а значит об экскурсионном туризме говорить нельзя. Я говорю, например, о Мурманске», – подчеркивает Владимир Лутов из «Мастерской Путешествий».