Как правильно посадить грушу?

Анастасия Иванова

Грушу можно назвать капризным растением, и особенно требовательна эта культура к посадке. Высаживать эту плодовую культуру можно и весной, и осенью.

В жарком климате юга предпочтительна осенняя посадка, ведь на юге царит продолжительная и теплая осень, и в то же время короткая и жаркая весна. В условиях климата средней полосы и севера желательна посадка весной, так как в этих регионах весна длинная и теплая, и деревце успеет укорениться до летней жары.

В умеренном же климате и обоих способов посадки есть свои недостатки и преимущества. При весенней посадке саженцу груши не будут страшны морозы, и уже к осени груша наберется сил. Если же высадить грушу в умеренном климате осенью, то деревце станет более морозоустойчивым.

Но все же большинство садоводов не решаются рисковать деревом, и предпочитают весеннюю посадку.

Выбор и подготовка места

Груша любит солнце, поэтому участок должен быть целый день хорошо освещен. Также место должно быть открытом, но при этом защищенным от северного ветра.





Нельзя высаживать грушу на плотном глинистом грунте. Земля должна быть умеренно влажной. Груша очень не любит заболоченные низины и не переносит застоя воды. Также следует исключить соседство с рябиной, так как у этих культур одни и те же вредители.

Яму следует приготовить загодя. Земля в посадочной яме должна хорошо осесть и успеть уплотниться. Даже для весенней посадки яму готовят с осени. При осенней посадке достаточно выждать 10 дней.

Нельзя сразу же высаживать саженец, не дав яме отстояться. Дело в том, что корневая шейка может погрузиться в грунт, и тогда деревце погибнет.

Размер ямки зависит только лишь от корневой системы саженца. Ширина должна быть примерно 1 метр, а глубина около 50 см. Если на участке истощенный грунт, необходимо выкопать более глубокую посадочную яму, чтобы на дно уложить удобрения, смешанные с землей. Хорошо растет груша, удобренная перегноем и золой.

Проверенный способ высадки

Грушу можно высадить на холмике. Необходимо на дне посадочной ямы сделать холм из плодородного грунта, дополнительно смешанного с удобрениями. По центру такой насыпи размешается саженец.

Обязательно при посадке надо вбить колышек, чтобы подвязать хрупкий ствол.

Нельзя слишком сильно заглублять корневую шейку. После посадки деревце обильно поливают и обязательно мульчируют. Это предотвратит подмерзание еще не окрепших корней при осенней посадке, а весной спасет от быстрого испарения из грунта влаги и сократит число поливов и прополок.

Правильная посадка саженца груши – это залог здорового дерева в будущем и высоких урожаев.