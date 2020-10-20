Как советские власти пытались приучить к труду цыган

Влада Некрасова

Борьба с тунеядством велась в Советском Союзе всегда, ведь ещё Ленин указывал на необходимость перевоспитания людей, не любящих трудиться. Очередная попытка покончить с этим «социальным злом» была предпринята в 50-е, когда Совмин СССР издал постановление об усилении борьбы с «паразитическими элементами». Затем власти обратили свой взор на конкретную часть общества — цыган.

Так, 20 октября 1956 года, следуя предписаниям союзных властей, Совмин РСФСР издал постановление «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». Документ обязывал местные власти в 3-месячный срок расселить ромов на постоянное место жительства, трудоустроить их и организовать им культурно-бытовое обслуживание. Также следовало выдать всем им паспорта.

Тех цыган, кто откажется от оседлой жизни и самовольно покинет новый дом и откажется работать, следовало разыскивать и привлекать к уголовной ответственности. «Уклонистов» отправляли в ссылки на пять лет «в соединении с исправительно-трудовыми работами».

Примечательно, что этот документ де-юре оставался в силе вплоть до этого года и был упразднён в рамках «регуляторной гильотины». Впрочем, в современной России его было невозможно применить, так как Конституция запрещает принуждение к труду.