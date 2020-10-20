Как влюбить в себя Рака и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Вадим Карасев

Раки — очень интересные и необычные люди, с которыми довольно просто найти общий язык. Астрологи расскажут, как себя вести, чтобы быстрее влюбить в себя Рака и его удержать рядом.

Раки входят в список самых романтичных и любящих Знаков Зодиака. Это значит, что с ними отношения будут очень интересными и яркими. Эти люди стоят того, чтобы идти им навстречу. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы обрести с ними совместное счастье.

Как влюбить Рака

Раки — застенчивые люди, с которыми не удастся просто взять и пообщаться. Для начала нужно показать им, что всё в полном порядке, что вам можно доверять и вас не нужно бояться. Только после этого они смогут раскрыться больше.

Всё это делает крайне проблемным знакомство с Раком. Сами они ни за что не подойдут знакомиться. Если же другой человек сам проявит инициативу, то его тоже могут ожидать разочарования. Нужно все подстроить так, будто знакомство произошло случайно, потому что Раки — это те, кто верит в судьбу.

Когда знакомство наконец случилось, можно пригласить Рака на свидание. Чтобы не спугнуть его, нужно разузнать, где этот человек любит проводить время, как любит отдыхать. После этого можно пригласить его, но в такое место, в котором он будет чувствовать себя комфортно.

Раки влюбляются в тех людей, рядом с которыми они не переживают, не нервничают. Эти люди не хотят волноваться по пустякам, так что они влюбляются в чутких и добрых спутников.

Превыше всего для Раков стоит верность. Они должны доверять своему спутнику или спутнице. В противном случае построить отношения не получится. Для того чтобы завоевать Рака, необходимо будет забыть обо всех других людях. Как только они поймут, что они не единственные, это заставит их сразу же разорвать все контакты. Все остальные плюсы не будут иметь никакого значения.

Как удержать Рака рядом

Как уже было сказано, необходимо демонстрировать им свою верность. Ракам очень нравится, когда их мужчина или женщина тратят свою энергию только на них одних.

Удержание Рака рядом с собой предусматривает наличие похожих взглядов, целей в жизни. Раку очень важно знать, что его вторая половинка тоже хочет семью, дом и много любви.

Также для того, чтобы Рак никогда не сбежал и не разлюбил, нужно делать ему комплименты. Не важно, сколько длятся отношения — год или пятнадцать лет. Раку необходимо слышать приятные слова о себе. Если это не происходит, человек этого Знака постепенно теряет любовь. Главное, чтобы комплименты были искренними.

С Раками нужна серьезность и ответственность. Им хочется видеть рядом с собой зрелого и умного человека, который выбирает слова и знает, когда и что можно говорить.

Один из лучших способов удержать Рака рядом с собой — понравиться его или ее родителям. Раки прислушиваются к их мнению, хоть и принимают решение сами, так что эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не воевать с папами и мамами Раков. Велика вероятность того, что они займут сторону родителей, если на горизонте возникнут какие-то споры и конфликты.