Каждый третий украинец не понял вопрос Зеленского о СЭЗ на Донбассе

Лидия Мартынова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Инициатива президента Зеленского провести параллельно с местными выборами некий «опрос общественного мнения» натолкнулась на проблему. Достаточно внушительное число граждан — практически каждый третий — просто не поняли, о чем их собираются спрашивать. Тем не менее, большинство все-таки собираются прийти на участки и зафиксировать свое мнение. Это показало исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии.

Одним из первых в списке от президента фигурировал вопрос об отношении к «свободной экономической зоне» на Донбассе. Социологи расспросили респондентов о поддержке СЭЗ и выяснилось, что 32% в принципе не могут объяснить этот термин. В рядах тех 68%, кто все-таки смог ответить на вопрос, тоже встречаются очень оригинальные трактовки. Так, у для некоторых понятие СЭЗ подразумевает «свой язык и веру», «автономную республику с «ДНР», «поездки без паспортов», «окончание войны», «отсутствие насилия в выборе партнеров».

При этом большинство опрошенных — 55% респондентов — намерены принять участие в «опросе мнения» 25 октября. Наотрез отказались участвовать 35%, остальные затруднились с ответом.

А вот на прямой вопрос социологов о доверии к результатам опроса мнения разделились практически поровну. 43% склонны доверять организаторам. 41% уже сейчас знают, что отнесутся к оглашенным данным с недоверием. Погрешность выборки составляет 4,5%, то есть разница между группами доверчивых и скептиков незначительная.

Опрос проводился 17−19 октября 2020 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Проведено 505 интервью. Выборка репрезентативна для населения старше 18 лет. Опрашивались живущие на подконтрольных Украине территориях.

Фото dpsu.gov.ua