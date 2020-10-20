Команде "Не время умирать" для трюка пришлось полить улицу газировкой

Алексей Вольцев

Продюсеры "Не время умирать" вылили на мощеную булыжником улицу в итальянской Матере более 30 тысяч литров кока-колы, чтобы он стала менее скользкой и на нее мог безопасно приземлиться после прыжка мотоцикл, сообщает NME.

По словам Ли Моррисона, который координировал работу каскадеров в "Не время умирать", Дэниел Крейг сам придумал этот трюк. Его дублер Пол Эдвардс должен был перелететь на мотоцикле через стену и приземлиться на мостовую.

В результате съемочной группе пришлось полить улицу сладкой газировкой, чтобы на камнях остался липкий след и трюк можно было выполнить безопасно.

"Я потратил почти 60 тысяч евро на кока-колу в Матере", — уточнил Мориссон, добавив, что после того, как ее смыли, улица стала значительно чище.

Релиз фильма о Джеймсе Бонде из-за пандемии коронавируса перенесли на апрель 2021 года.