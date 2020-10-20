Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Команде "Не время умирать" для трюка пришлось полить улицу газировкой

Команде "Не время умирать" для трюка пришлось полить улицу газировкой

Команде "Не время умирать" для трюка пришлось полить улицу газировкой
Продюсеры "Не время умирать" вылили на мощеную булыжником улицу в итальянской Матере более 30 тысяч литров кока-колы, чтобы он стала менее скользкой и на нее мог безопасно приземлиться после прыжка мотоцикл, сообщает NME.

По словам Ли Моррисона, который координировал работу каскадеров в "Не время умирать", Дэниел Крейг сам придумал этот трюк. Его дублер Пол Эдвардс должен был перелететь на мотоцикле через стену и приземлиться на мостовую.

В результате съемочной группе пришлось полить улицу сладкой газировкой, чтобы на камнях остался липкий след и трюк можно было выполнить безопасно.


"Я потратил почти 60 тысяч евро на кока-колу в Матере", — уточнил Мориссон, добавив, что после того, как ее смыли, улица стала значительно чище.


Релиз фильма о Джеймсе Бонде из-за пандемии коронавируса перенесли на апрель 2021 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Кристина Орбакайте, Юлия Барановская, Влад Топалов и другие на показе Игоря Чапурина в Москве
Кристина Орбакайте, Юлия Барановская, Влад Топалов и другие на показе
В Турции обсудят расширение сотрудничества с Украиной в оборонной сфере
В Турции обсудят расширение сотрудничества с Украиной в оборонной
Команде "Не время умирать" для трюка пришлось полить улицу газировкой
Команде "Не время умирать" для трюка пришлось полить улицу газировкой
В России предложили ввести налоговый вычет для занимающихся спортом
В России предложили ввести налоговый вычет для занимающихся спортом
Сформирован состав нового Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения
Сформирован состав нового Всероссийского экспертного педагогического
77 школ в селах Амурской области подключили к проводному интернету
77 школ в селах Амурской области подключили к проводному интернету
В апробации ЕГЭ по информатике могут принять участие выпускники из разных регионов
В апробации ЕГЭ по информатике могут принять участие выпускники из
Сильная магнитная буря с 21 по 25 октября 2020 года: как избежать проблем с самочувствием
Сильная магнитная буря с 21 по 25 октября 2020 года: как избежать
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Россия занимает 105-е место по летальности от коронавируса
Россия занимает 105-е место по летальности от коронавируса
В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба

Топ на сегодня

Как носить маску, чтобы не запотевали очки?
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?
Американские нефтяники не верят, что добыча нефти в США восстановится
Американские нефтяники не верят, что добыча нефти в США восстановится
Из-за сложного вопроса участница "Кто хочет стать миллионером?" облысела
Из-за сложного вопроса участница "Кто хочет стать миллионером?"
Исследование Survation: Более 55% жителей Грузии — за правящую «Мечту»
Исследование Survation: Более 55% жителей Грузии — за правящую «Мечту»
За что Чимин хотел убить Намджуна?
За что Чимин хотел убить Намджуна?

Еще по теме

Премьеру нового фильма о Бонде перенесли из-за коронавируса
Дэниел Крейг рассказал, почему не хотел играть в "Не время умирать"
Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет
Режиссер "Не время умирать" займется сериалом о военных летчиках