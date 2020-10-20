Комиссия СБ по защите от инфекций не будет подменять другие структуры

Влада Некрасова

Комиссия Совета безопасности РФ по созданию системы защиты от новых инфекций не будет подменять деятельность других структур, в том числе оперативного штаба правительства России или рабочей группы Госсовета, заявил возглавляющий комиссию зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию СБ РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, ее возглавил зампред Совбеза.

"Комиссия ни в коей мере не планирует подменять деятельность других структур типа оперативного штаба правительства России или рабочую группу Госсовета. Наша задача другая", - сказал Медведев на первом ее заседании.