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Коротко и ясно. Google ответила на "ущербный" иск Минюста США

Коротко и ясно. Google ответила на "ущербный" иск Минюста США
Американская корпорация Google назвала антимонопольный иск Минюста США против себя "ущербным", сообщило РИА Новости.

Вечером во вторник стало известно, ведомство вместе с несколькими штатами подали на Google в суд "за создание противозаконной монополии и монополии на рекламу в поиске". Первый замглавы ведомства Джефф Розен назвал этот шаг "важным, но не обязательно последним" в расследованиях министерства в борьбе с монополизмом, который проявляется и у других технологических компаний.

"Сегодняшний иск министерства юстиции глубоко ущербен. Люди используют Google, поскольку это их выбор, а не потому, что их заставляют, или потому, что они не могут найти альтернативу", – говорится в заявлении технологического гиганта.


сообщило, что Google хочет превратить YouTube в онлайн-магазин.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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