Красная икра в России дорожает больше, чем обычно, рассказали эксперты

Лидия Мартынова

Красная икра в середине осени в России дорожает в опте и рознице больше, чем обычно, основная причина - более низкий, чем ожидалось, вылов рыб лососевых пород на Камчатке, определенный вклад внесла и работа по "обелению" рынка; вполне вероятно, перед Новым годом цены подрастут еще, сообщили РИА Новости эксперты отрасли.

Объемы вылова рыбы на Камчатке в рамках лососевой путины стали худшими за последние десять лет: это связано с тем, что порядка 80 тысяч тонн прогноза подходов горбуши на восточном побережье не оправдалось, сообщал в конце сентября врио краевого министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский. Согласно научным прогнозам, в 2020 году на Камчатке, где идет основной в РФ вылов лосося в рамках промышленного рыболовства, планировалось добыть около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей.

Росрыболовство ожидает, что вылов тихоокеанских лососей в России по итогам путины 2020 года составит 300-310 тысяч тонн, считая, что ее результаты года требуют серьезного анализа, особенно в части изменения подходов к прогнозированию, заявлял в конце сентября глава ведомства Илья Шестаков.





"Надо понимать, что рыбаки понесли затраты под больший объем, а рыбы выловили меньше: то есть они не компенсируют свои затраты, и, видимо, поднимут цены. Сложно сказать, какой рост розничных цен будет, но объективные факторы говорят в пользу того, что цены прошлого года не устоят", - сказал вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбной ассоциации) Александр Фомин.

Вылов - основной фактор, который влияет на цену: если раньше Камчатка лидировала по вылову, то в этом году он оказался хуже ожиданий, говорит руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова. Она отметила, что из-за плохой путины цена на икру в опте уже сильно повысилась по сравнению с прошлым годом - на 30% против обычного роста на 10-20%.

Японию и Китай: в связи с ослаблением рубля экспорт становится более выгодным, добавила эксперт.