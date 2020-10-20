Кристина Орбакайте, Юлия Барановская, Влад Топалов и другие на показе Игоря Чапурина в Москве

Вадим Карасев

В столице сегодня состоялся показ новой коллекции Игоря Чапурина. Хотя ограничения, связанные с коронавирусом, с недавних пор снова ужесточают, мероприятие удалось провести в офлайн-формате, и среди гостей дизайнера в этот вечер было немало звезд.

Так, на презентацию пришли Кристина Орбакайте, Юлия Барановская с сыном Арсением, Дина Немцова и Екатерина Одинцова, Влад Топалов (он появился на мероприятии без жены Регины Тодоренко, с которой недавно записал песню), Полина Максимова и многие другие.





Кристина Орбакайте и Игорь ЧапуринДина Немцова, Юлия Барановская с сыном Арсением, Игорь Чапурин и Екатерина ОдинцоваИгорь Чапурин, Дина Немцова и Екатерина Одинцова





Влад ТопаловДина Немцова

Ну а первым свои новые работы этим вечером показал Игорь Чапурин. Осень выдалась у дизайнера весьма продуктивной, ведь совсем недавно во Франции состоялась премьера балета "Лебединое озеро" Анжелена Прельжокажа, костюмы для которого также создал Чапурин.





Юлия Барановская с сыном АрсениемКристина ОрбакайтеВлад ЛисовецПолина Максимова и Игорь ЧапуринИрина Чайковская

Некоторая лаконичность палитры и крой, в котором сочетается и изящность, и практичность, перекочевали со сцены и на подиум. В коллекции доминировали вещи классических оттенков. Черный, белый, серый и оттенки коричневого лишь в некоторых образах заглушались насыщенной фуксией и желто-горчичной гаммой. Среди моделей стоит отметить комбинезоны, свободные жакеты, а также платья и блузки с оборками.











