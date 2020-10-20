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Кристина Орбакайте, Юлия Барановская, Влад Топалов и другие на показе Игоря Чапурина в Москве

Кристина Орбакайте, Юлия Барановская, Влад Топалов и другие на показе Игоря Чапурина в Москве

В столице сегодня состоялся показ новой коллекции Игоря Чапурина. Хотя ограничения, связанные с коронавирусом, с недавних пор снова ужесточают, мероприятие удалось провести в офлайн-формате, и среди гостей дизайнера в этот вечер было немало звезд.

Так, на презентацию пришли Кристина Орбакайте, Юлия Барановская с сыном Арсением, Дина Немцова и Екатерина Одинцова, Влад Топалов (он появился на мероприятии без жены Регины Тодоренко, с которой недавно записал песню), Полина Максимова и многие другие.


Кристина Орбакайте и Игорь Чапурин
Дина Немцова, Юлия Барановская с сыном Арсением, Игорь Чапурин и Екатерина Одинцова
Игорь Чапурин, Дина Немцова и Екатерина Одинцова


Влад Топалов
Дина Немцова

Ну а первым свои новые работы этим вечером показал Игорь Чапурин. Осень выдалась у дизайнера весьма продуктивной, ведь совсем недавно во Франции состоялась премьера балета "Лебединое озеро" Анжелена Прельжокажа, костюмы для которого также создал Чапурин.


Юлия Барановская с сыном Арсением
Кристина Орбакайте
Влад Лисовец
Полина Максимова и Игорь Чапурин
Ирина Чайковская

Некоторая лаконичность палитры и крой, в котором сочетается и изящность, и практичность, перекочевали со сцены и на подиум. В коллекции доминировали вещи классических оттенков. Черный, белый, серый и оттенки коричневого лишь в некоторых образах заглушались насыщенной фуксией и желто-горчичной гаммой. Среди моделей стоит отметить комбинезоны, свободные жакеты, а также платья и блузки с оборками.




# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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