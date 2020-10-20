Критерии закрытия школ на карантин определяют инфекционисты

Влада Некрасова

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал о критериях закрытия школ на карантин.

«Критерии эти определяют инфекционисты, врачи Роспотребнадзоров региональных. Есть предельные значения по количеству заболевших в одном коллективе, в одном учреждении, которые определяют, какое решение будет приниматься по функционированию того или иного учреждения», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитрий Глушко уточнил, что в 36 субъектах РФ 126 школ закрыты полностью на карантин по коронавирусу, еще 60 школ закрыты на карантин по ОРВИ.

Он напомнил, что большинство российских школ уходят на каникулы в плановом порядке, но во многих учебных заведениях принимаются решения об увеличении длительности каникул с одной недели до двух.