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Куда смотрит Тэхён? Тайные друзья Чонгука

Куда смотрит Тэхён? Тайные друзья Чонгука

Пока Тэхён (Taehyung) изменяет своему «братишке» Чонгуку (Jungkook) с приятелями из Hwarang, тот не отстает и проводит время со своей компанией. Пожалуй, это справедливо. Макнэ тоже нужно развлекаться, когда Вишня уходит. Итак, давайте узнаем, кто может временно заменить ГК лучшего друга.


[media=https://twitter.com/ItsYourlkeit/status/1316610192218316802?ref_src=twsrc%5Etfw]

Слышали ли вы когда-нибудь о компании 97 liners? Это группа знаменитых приятелей Чонги, в которую входят: Джехён (Jaehyun) из NCT, Бэм-Бэм (BamBam) из GOT7, Ким Югем (Yugyeom), Ким Мингю (Mingyu) из SEVENTEEN, DK и Диэйт (THE8).

[media=https://twitter.com/kukbwii/status/1317073350116532224?ref_src=twsrc%5Etfw]

Все парни также являются южнокорейскими селебами. Они любят встречаться все вместе и обсуждать, что происходит в карьере у каждого, ведь жизнь звезд всегда очень насыщенна. К слову, парней объединяет еще одна вещь: эксклюзивный чат, в котором они общаются в любое время дня и ночи. Публика даже начала беспокоиться за Ви. Стоит ли ему переживать при наличии такого большого количества друзей Чонга?

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«Пока ты бегаешь к Хварангу, Тэхён, Гуки забывает про тебя проводя время с Лайнерами. Осторожнее, не допусти, чтобы это вышло из-под контроля!»

— советуют bff Чонгука АРМИ.
[media=https://twitter.com/stillwithnochu/status/1316219835332743170?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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