Куда смотрит Тэхён? Тайные друзья Чонгука

Влада Некрасова

Пока Тэхён (Taehyung) изменяет своему «братишке» Чонгуку (Jungkook) с приятелями из Hwarang, тот не отстает и проводит время со своей компанией. Пожалуй, это справедливо. Макнэ тоже нужно развлекаться, когда Вишня уходит. Итак, давайте узнаем, кто может временно заменить ГК лучшего друга.

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Слышали ли вы когда-нибудь о компании 97 liners? Это группа знаменитых приятелей Чонги, в которую входят: Джехён (Jaehyun) из NCT, Бэм-Бэм (BamBam) из GOT7, Ким Югем (Yugyeom), Ким Мингю (Mingyu) из SEVENTEEN, DK и Диэйт (THE8).

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Все парни также являются южнокорейскими селебами. Они любят встречаться все вместе и обсуждать, что происходит в карьере у каждого, ведь жизнь звезд всегда очень насыщенна. К слову, парней объединяет еще одна вещь: эксклюзивный чат, в котором они общаются в любое время дня и ночи. Публика даже начала беспокоиться за Ви. Стоит ли ему переживать при наличии такого большого количества друзей Чонга?

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«Пока ты бегаешь к Хварангу, Тэхён, Гуки забывает про тебя проводя время с Лайнерами. Осторожнее, не допусти, чтобы это вышло из-под контроля!»

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