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"Лежу дома, ощущения так себе": Александр Цыпкин заразился коронавирусом

"Лежу дома, ощущения так себе": Александр Цыпкин заразился коронавирусом

Все больше отечественных звезд сообщают, что заразились коронавирусом. Вот и 45-летний Александр Цыпкин подхватил COVID-19. Об этом в инстаграме рассказала его супруга Оксана Лаврентьева. Она написала, что последнюю неделю каждое ее утро начинается с теста на коронавирус. При этом все они отрицательные, а вот ее мужа вирус не обошел стороной.


Заразился где-то в Москве в первые пару дней, как мы вернулись с Мальдив. Логики, конечно, у вируса ноль. В тот день, когда Саша заболел, мы проснулись в одной постели, и по всем законам я должна была бы тоже заразиться, но, не считая легкой слабости, у меня нет ни одного симптома (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написала Оксана.


Теперь супруги живут в разных комнатах и видятся исключительно в маске и издалека.

Я очень страдаю без тактильности, а Саша от температуры,

— подытожила звезда.


По словам самого писателя, некоторое время назад он сделал прививку от гриппа, после которой у него появились симптомы простудного заболевания. Сначала он думал, что это побочное действие вакцины. Однако впоследствии выяснилось, что это коронавирусная инфекция.

То, что казалось побочкой прививки от гриппа, оказалось не побочкой, а чертовым ковидом. Итого: лежу дома, ощущения так себе,

— сообщил публицист.

Из-за болезни выступления пришлось отменить. 20 октября в Доме музыки должно было состояться мероприятие с его участием, но вместо него читать рассказы будет Максим Виторган.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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