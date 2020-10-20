Ливень в Киеве 17 октября побил все рекорды

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в субботу, 17 октября, в Киеве выпало 42 мм осадков, что на 14 мм больше, чем в 2005 году.

Напомним, 17 октября привел к затоплению более 10 улиц на Подоле, на Левом берегу, а в Ирпене под водой оказался район возле железнодорожного вокзала.