Малоизвестные принципы осознанности, которые способны перевернуть жизнь

Вадим Карасев

Осознанная жизнь — это практика, которая привела множество людей по всему миру к счастью и пониманию себя. Настало время и вам ознакомиться с тем, как стать осознанными и счастливыми.

Многие из нас постоянно совершают жизненные ошибки, мешающие быть счастливыми. Настала пора начать новую жизнь, новый путь к мечте и приятному будущему вместе с простыми жизненными принципами.

Существует только одна реальность — текущий день

Эксперты советуют научиться принимать тот момент, который есть сейчас. Очень важно избегать оценок и желания изменить то, что уже не подлежит изменению. У человека в каждый момент времени есть только то, к чему он пришел.

Он не может это изменить, поэтому нет смысла горевать и расстраиваться, если что-то не так. Необходимо сосредоточиться на том, что происходит сейчас, не задерживаясь во вчерашнем дне и не думая много о завтрашнем.

Не нужно пытаться контролировать всё

Есть люди, помешанные на контроле. Это лучше, чем пускать всё на самотек, но это мешает получать удовольствие от жизни. Ни один человек никогда не сможет контролировать свою жизнь на сто процентов.

Это пустая трата времени, которое является самым ценным ресурсом в нашей жизни. Если пытаться обеспечивать себя комфортом, можно пропустить нечто действительно важное.

Никто не обязан быть самым успешным

Современное общество стремится к успеху. Каждый человек хочет обрести богатство, статус, престижную квартиру и дорогую машину, но мало кто понимает, что это лишь навязано нам модой.

Человек не обязан быть богаче других и демонстрировать всем свою силу. В погоне за деньгами мы теряем возможность отдыхать.

У всего есть своя цена

Нас делает счастливыми не то, что заставляет улыбаться, а то, за что мы готовы бороться, страдать и переживать. Платить нужно за всё, поэтому очень важно правильно расставить приоритеты.

Не нужно страдать за деньги, вещи и материальные ценности. Нужно тратить время, здоровье и силы на любовь, дружбу, духовное развитие. Помните о работе закона бумеранга — все усилия оборачиваются успехом, но чем больше цель, тем больше плата.

В большинстве случаев тяжелый путь является правильным

Почти всегда так и есть. Многие выбирают легкий путь, но не получают достаточный опыт, а ведь именно он имеет важнейшее значение в жизни каждого из нас.

Трудности необходимо любить, потому что они учат нас чему-то новому, вдохновляют, делают сильнее. Чем тяжелее сейчас, тем легче будет потом.

Внутренняя гармония превыше всего

«Дом не там, где вы родились, а там, где вы ни от кого никуда не бежите». Эта известная фраза описывает главную цель каждого человека на Земле. Нужно найти такое место в жизни, на котором будет максимально комфортно и приятно находиться.

Это должно быть то дело, которым человек хочет заниматься, а также окружение, в котором никто не будет осуждать. Только в этом случае человек сможет достичь внутренней гармонии.

Вера в плохое становится явью

Не только хорошее воплощается в жизнь, если в это верить. Плохие мысли безобидны, пока человек не начинает верить в то, что сам себе напридумывал. Наша жизнь — это поток мыслей. Он бесконечен, но нужно осторожно выбирать объект веры.

Восточные мудрецы советуют верить в себя, в светлое будущее и в то, что любые жизненные неурядицы можно обернуть в свою пользу.