Медитация «Шум моря»: как прийти к простому решению в сложной ситуации

Вадим Карасев

Каждая медитация — это не просто время, которое человек проводит в тишине, но и отличный способ обретения душевного равновесия, а также поиск ответов на важные вопросы в своем подсознании.

Медитации существуют на разные случаи жизни, и они способны помочь каждому из нас. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на вооружение один из методов по поиску решений сложных ситуаций, чтобы не менять планов и целей из-за непредвиденных обстоятельств. Медитация «Шум моря» поможет освободиться от страхов и сомнений, найти простой способ решения возникших проблем и обрести внутреннее равновесие.

Как работает медитация «Шум моря»

Регулярные медитации помогают снять стресс, расслабиться и позабыть о сомнениях. Благодаря практике «Шум моря» получится снять с себя энергетические блоки, расширить сознание и усилить интуитивные способности, которые помогут найти выход из самой сложной ситуации.

Медитативная практика высвобождает внутреннюю энергию, которая помогает бороться за свое благополучие, успешно преодолевать временные препятствия и находить верные решения даже в самых непростых ситуациях.

Общие правила для проведения медитации

Достичь нужных результатов сможет каждый, если будет придерживаться следующих советов:

Медитация «Шум моря»

проводить медитации ежедневно;воспитывать уверенность и бороться со страхами;доверять своей интуиции и настраиваться на победу;прислушиваться к внутреннему голосу, чтобы видеть знаки судьбы;сторониться негативно настроенных людей, общаясь с успешным и уверенным в себе окружением;развиваться в разных направлениях и искать новые способы для достижения поставленных целей;не бояться экспериментов.

Правила медитаций схожи, а значит, их можно использовать и для того, чтобы научиться искать простые решения благодаря предложенной практике. Медитацию начинают с создания условий: зажигают ароматические свечи или палочки, приглушают свет и остаются наедине с собой, принимая удобное положение. Настроиться поможет и пламя свечи, в которое вглядываются, очищая создание от посторонних мыслей.

После этого закрывают глаза, мысленно переносясь на берег моря с чистым песком, легким бризом и ласкающими лучами теплого Солнца. Тихий шелест волн, ласкающие ступни ног волны, умиротворенная морская гладь бирюзового цвета успокаивают и расслабляют. Умиротворение, расслабленное состояние и искреннее счастье заполняют каждую клеточку организма, помогают мыслям течь в нужном направлении и подталкивают к решению сложных вопросов.

Достигнув полного расслабления, получится без стресса и паники оценить обстановку, а также найти оригинальные по своей простоте решения, благодаря которым будет проще справиться с проблемой. Тем, кому сложно погрузиться в своеобразный транс, специалисты в области биоэнергетики рекомендуют включить ненавязчивый фон, выбрав композиции, схожие с шумом прибоя.

Регулярные практики научат быстро погружаться в необходимое состояние и с легкостью общаться со своим подсознанием, раз за разом принимая верные решения и выходя из сомнительных ситуаций с успехом.