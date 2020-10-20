Медитация «Шум моря»: как прийти к простому решению в сложной ситуации
Каждая медитация — это не просто время, которое человек проводит в тишине, но и отличный способ обретения душевного равновесия, а также поиск ответов на важные вопросы в своем подсознании.
Медитации существуют на разные случаи жизни, и они способны помочь каждому из нас. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на вооружение один из методов по поиску решений сложных ситуаций, чтобы не менять планов и целей из-за непредвиденных обстоятельств. Медитация «Шум моря» поможет освободиться от страхов и сомнений, найти простой способ решения возникших проблем и обрести внутреннее равновесие.
Как работает медитация «Шум моря»
Регулярные медитации помогают снять стресс, расслабиться и позабыть о сомнениях. Благодаря практике «Шум моря» получится снять с себя энергетические блоки, расширить сознание и усилить интуитивные способности, которые помогут найти выход из самой сложной ситуации.
Медитативная практика высвобождает внутреннюю энергию, которая помогает бороться за свое благополучие, успешно преодолевать временные препятствия и находить верные решения даже в самых непростых ситуациях.
Общие правила для проведения медитации
Достичь нужных результатов сможет каждый, если будет придерживаться следующих советов:
проводить медитации ежедневно;
воспитывать уверенность и бороться со страхами;
доверять своей интуиции и настраиваться на победу;
прислушиваться к внутреннему голосу, чтобы видеть знаки судьбы;
сторониться негативно настроенных людей, общаясь с успешным и уверенным в себе окружением;
развиваться в разных направлениях и искать новые способы для достижения поставленных целей;
не бояться экспериментов.
Медитация «Шум моря»
Правила медитаций схожи, а значит, их можно использовать и для того, чтобы научиться искать простые решения благодаря предложенной практике. Медитацию начинают с создания условий: зажигают ароматические свечи или палочки, приглушают свет и остаются наедине с собой, принимая удобное положение. Настроиться поможет и пламя свечи, в которое вглядываются, очищая создание от посторонних мыслей.
После этого закрывают глаза, мысленно переносясь на берег моря с чистым песком, легким бризом и ласкающими лучами теплого Солнца. Тихий шелест волн, ласкающие ступни ног волны, умиротворенная морская гладь бирюзового цвета успокаивают и расслабляют. Умиротворение, расслабленное состояние и искреннее счастье заполняют каждую клеточку организма, помогают мыслям течь в нужном направлении и подталкивают к решению сложных вопросов.
Достигнув полного расслабления, получится без стресса и паники оценить обстановку, а также найти оригинальные по своей простоте решения, благодаря которым будет проще справиться с проблемой. Тем, кому сложно погрузиться в своеобразный транс, специалисты в области биоэнергетики рекомендуют включить ненавязчивый фон, выбрав композиции, схожие с шумом прибоя.
Регулярные практики научат быстро погружаться в необходимое состояние и с легкостью общаться со своим подсознанием, раз за разом принимая верные решения и выходя из сомнительных ситуаций с успехом.