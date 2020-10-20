Медведев назвал коронавирус экзаменом для инноваций

Алексей Вольцев

Коронавирус стал не только угрозой, но и своеобразным экзаменом для инноваций, и Россия в целом сумела достойно встретить пандемию, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Пандемия буквально за несколько месяцев, а может даже недель, изменила ход привычной жизни, затронула буквально все сферы – от быта обычных граждан до целых секторов экономики, которые в какой-то момент провалились и, к сожалению, до сих пор не оправились от тех проблем, которые возникли. И, естественно, все это способствовало резкому ускорению трансформации электронных сервисов и услуг", - сказал он в приветственном слове участниками форума "Открытые инновации".