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Медведев назвал коронавирус экзаменом для инноваций

Медведев назвал коронавирус экзаменом для инноваций
Коронавирус стал не только угрозой, но и своеобразным экзаменом для инноваций, и Россия в целом сумела достойно встретить пандемию, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Пандемия буквально за несколько месяцев, а может даже недель, изменила ход привычной жизни, затронула буквально все сферы – от быта обычных граждан до целых секторов экономики, которые в какой-то момент провалились и, к сожалению, до сих пор не оправились от тех проблем, которые возникли. И, естественно, все это способствовало резкому ускорению трансформации электронных сервисов и услуг", - сказал он в приветственном слове участниками форума "Открытые инновации".

# Россия
По материалам: ria.ru

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