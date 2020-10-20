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Минимальные баллы ЕГЭ не изменятся – Музаев

Минимальные баллы ЕГЭ не изменятся – Музаев

Минимальные баллы Единого государственного экзамена останутся на том же уровне, который был в последние несколько лет, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Мы уже несколько лет не меняем пороговые баллы, и менять их в нынешней ситуации было бы жестоко по отношению к учителям, родителям», – отметил Анзор Музаев.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.

# Общество
По материалам: edu.ru

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