Минимальные баллы ЕГЭ не изменятся – Музаев

Лидия Мартынова

Минимальные баллы Единого государственного экзамена останутся на том же уровне, который был в последние несколько лет, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Мы уже несколько лет не меняем пороговые баллы, и менять их в нынешней ситуации было бы жестоко по отношению к учителям, родителям», – отметил Анзор Музаев.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.