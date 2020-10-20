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Мишустин выступит на специальной сессии Валдайского клуба

Мишустин выступит на специальной сессии Валдайского клуба
Глава правительства РФ Михаил Мишустин будет участвовать в работе специальной сессии очередного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое открывается в Москве во вторник.

Семнадцатое заседание клуба пройдёт в столице с 20 по 22 октября. Центральная тема дискуссий в этом году – "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира". Участники поговорят о новом состоянии мировой экономики и обществ, об искусственном интеллекте, "зелёной" экономике и изменении климата, обсудят внешнюю политику через призму конфликта Вашингтона и Пекина.

В этом году на Валдайское заседание приглашены более 150 гостей со всего мира. Организаторы обещают впервые в истории клуба сделать всю программу открытой для СМИ и широкой публики. Пресс-служба кабмина ранее сообщила, что Мишустин во вторник примет участие в работе специальной сессии в рамках заседания клуба - премьер выступит перед участниками дискуссии и ответит на их вопросы.


COVID-19, та же судьба постигла и намеченный на июнь Петербургский экономический форум. Международный форум "Россия - спортивная держава" с октября перенесли на март следующего года. Некоторые традиционные конференции перевели в онлайн – в таком формате пройдет, например, предстоящий инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
# Политика
По материалам: ria.ru

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