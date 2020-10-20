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Наконец признались: Егор Крид и Валя Карнавал встречаются

Наконец признались: Егор Крид и Валя Карнавал встречаются

После того, как Егор Крид и Валя Карнавал появились в клипе «Девочка с картинки», их часто стали шипперить поклонники. К слову, догадки фанбазы являются небезосновательными. Блогерша с певцом-блондином часто подогревали слухи еле заметными намеками: публикацией любимых смайлов Егора, снимками совместного времяпровождения и обсуждениями друг друга в сети.


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За свои 10 лет в Москве и Музле я видел столько взлетов и падений... Артисты приходят, громко шумят и уходят так же быстро. Я благодарен своей огромной аудитории, своей семье из моих поклонников за все! Вы моя мотивация быть каждый год на 1-х местах! С каждым годом все сложнее, потому что я уже не фрешмэн;) Появляются новые имена, но мы делаем долгую и легендарную историю! Дальше больше, дальше круче. Ваш ЕК 🖤

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Сегодня парочка снова активизировалась: Егор и Валя опубликовали TikTok–видео с одной и той же песней о любви. Как думаете, совпадение ли? Желание хорошо хайпануть на сплетнях о романе или реальная влюбленность? Выбор знаменитостей пал на трек «А может, да» певицы Светы, в которой говорится о сомнениях и раздумьях. Не проецируют ли молодые звезды текст композиции на свою жизнь? О чем они размышляют? Возможно, о чувствах, которые возникли между ними и желанием сделать официальное заявление о романе.

Напомним, ранее Валя уже практически проболталась общественности о своей любви, исполнив строчку из песни «Это большой секрет, его зовут Е…», тем самым заверив фолловеров в искренности происходящего.

«Можно уже ничего не заявлять, и так понятно, что у них отношения»,

— без сомнения уверяет публика в Instagram. https://www.instagram.com/p/CGUvxX7JmuZ/ Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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