Наконец признались: Егор Крид и Валя Карнавал встречаются

Анастасия Иванова

После того, как Егор Крид и Валя Карнавал появились в клипе «Девочка с картинки», их часто стали шипперить поклонники. К слову, догадки фанбазы являются небезосновательными. Блогерша с певцом-блондином часто подогревали слухи еле заметными намеками: публикацией любимых смайлов Егора, снимками совместного времяпровождения и обсуждениями друг друга в сети.

Сегодня парочка снова активизировалась: Егор и Валя опубликовали TikTok–видео с одной и той же песней о любви. Как думаете, совпадение ли? Желание хорошо хайпануть на сплетнях о романе или реальная влюбленность? Выбор знаменитостей пал на трек «А может, да» певицы Светы, в которой говорится о сомнениях и раздумьях. Не проецируют ли молодые звезды текст композиции на свою жизнь? О чем они размышляют? Возможно, о чувствах, которые возникли между ними и желанием сделать официальное заявление о романе.

Напомним, ранее Валя уже практически проболталась общественности о своей любви, исполнив строчку из песни «Это большой секрет, его зовут Е…», тем самым заверив фолловеров в искренности происходящего.

«Можно уже ничего не заявлять, и так понятно, что у них отношения»,

— без сомнения уверяет публика в Instagram. https://www.instagram.com/p/CGUvxX7JmuZ/ Подпишись на нас в Яндекс Новости