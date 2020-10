Наконец признались: Егор Крид и Валя Карнавал встречаются

View this post on Instagram

За свои 10 лет в Москве и Музле я видел столько взлетов и падений... Артисты приходят, громко шумят и уходят так же быстро. Я благодарен своей огромной аудитории, своей семье из моих поклонников за все! Вы моя мотивация быть каждый год на 1-х местах! С каждым годом все сложнее, потому что я уже не фрешмэн;) Появляются новые имена, но мы делаем долгую и легендарную историю! Дальше больше, дальше круче. Ваш ЕК 🖤