Наталья Дрожжина и Михаил Цивин отбирают квартиры у пожилых актеров
Недавно актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина обвинили в незаконных действиях: супруги якобы втираются в доверие к пожилым людям (большинство из которых – актеры), а потом переписывают на себя их квартиры или другое имущество.
Этот скандал начался еще несколько месяцев назад, когда после смерти Алексея Баталова его супруга и дочь чуть не остались на улице из-за махинаций супружеской пары.
О происходящем решил высказаться Александр Островский, который в прошлом был другом семьи Дрожжиной и Цивина. По словам адвоката, он стал свидетелем этих преступных действий еще около 20 лет назад.
«На моих глазах происходили разные вещи. К примеру, начиналась обработка Натальи Фатеевой, которой Михаил отправлял продукты. Я переполошился, звонил ее сыну Володе и предупреждал, что его мать рискует потерять недвижимость. Это было лет 20 назад»,– рассказал Островский в шоу «Пусть говорят».
Операции, которые проводят Дрожжин и Цивина, по словам Островского, не отличаются особой фантазией: они «втираются в доверие к артистам», а потом убеждают их переписать недвижимость на «их благотворительный фонд», припоминая пожилым актерам, что у них все равно нет наследников.
Однако Наталья Румянцева, которая на данный момент является законным представителем обвиняемых, считает, что еще рано выносит Дрожжиной и Цивину приговор:
«Происходит чудовищная несправедливость по отношению к этим людям! Все сделали из них нищебродов, которые побираются по похоронам. Михаил Цивин и его супруга – состоятельные люди. А еще в нашей стране существует презумпция невиновности. Пока мы не докажем их вину, никто не имеет права называть их мошенниками!»
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Сегодня опубликовано наше с Татьяной Федоткина расследование (ссылка в профиле) про семью любимого советского актёра Алексея Баталова. Ну кто из вас не смотрел «Москва слезам не верит» с ним в главной роли? Посмотрите, если есть такие. Я, признаться, не знала, что у него дочь с ДПЦ. Пришла в гости к его вдове, увидела Машу. Увы, я пришла не просто на чай. Я пришла выслушать их страшную беду. Вдова Гитана рассказала про коварство людей, которым она подписала (не зная того сама) все своё и дочери имущество. Дочь Маша, повторюсь, родилась с ДЦП. Актёр всю жизнь положил на то, чтобы она ни в чем не нуждалась и получила образование, чтобы была свободной. А чужие люди при живой родной матери хотели оформить опекунство. Мы надеемся, верим, что правоохранительные органы разберутся в этой истории после нашей публикации. Гитана сказала мне на прощание: «Вы же в СПЧ права человека защищаете, так защитите права Маши, пожалуйста!». Мы будем пробовать. А на фото, что я сделала, Гитана с портретом мужа, с книгами дочери. #москваслезамневерит #алексейбаталов #спч #онк