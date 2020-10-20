Наталья Дрожжина и Михаил Цивин отбирают квартиры у пожилых актеров

Анастасия Иванова

Недавно актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина обвинили в незаконных действиях: супруги якобы втираются в доверие к пожилым людям (большинство из которых – актеры), а потом переписывают на себя их квартиры или другое имущество.

Этот скандал начался еще несколько месяцев назад, когда после смерти Алексея Баталова его супруга и дочь чуть не остались на улице из-за махинаций супружеской пары.

О происходящем решил высказаться Александр Островский, который в прошлом был другом семьи Дрожжиной и Цивина. По словам адвоката, он стал свидетелем этих преступных действий еще около 20 лет назад.

«На моих глазах происходили разные вещи. К примеру, начиналась обработка Натальи Фатеевой, которой Михаил отправлял продукты. Я переполошился, звонил ее сыну Володе и предупреждал, что его мать рискует потерять недвижимость. Это было лет 20 назад»,

– рассказал Островский в шоу «Пусть говорят».

Операции, которые проводят Дрожжин и Цивина, по словам Островского, не отличаются особой фантазией: они «втираются в доверие к артистам», а потом убеждают их переписать недвижимость на «их благотворительный фонд», припоминая пожилым актерам, что у них все равно нет наследников.

Однако Наталья Румянцева, которая на данный момент является законным представителем обвиняемых, считает, что еще рано выносит Дрожжиной и Цивину приговор:

«Происходит чудовищная несправедливость по отношению к этим людям! Все сделали из них нищебродов, которые побираются по похоронам. Михаил Цивин и его супруга – состоятельные люди. А еще в нашей стране существует презумпция невиновности. Пока мы не докажем их вину, никто не имеет права называть их мошенниками!»

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