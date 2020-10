Наталья Дрожжина и Михаил Цивин отбирают квартиры у пожилых актеров

View this post on Instagram

Сегодня опубликовано наше с Татьяной Федоткина расследование (ссылка в профиле) про семью любимого советского актёра Алексея Баталова. Ну кто из вас не смотрел «Москва слезам не верит» с ним в главной роли? Посмотрите, если есть такие. Я, признаться, не знала, что у него дочь с ДПЦ. Пришла в гости к его вдове, увидела Машу. Увы, я пришла не просто на чай. Я пришла выслушать их страшную беду. Вдова Гитана рассказала про коварство людей, которым она подписала (не зная того сама) все своё и дочери имущество. Дочь Маша, повторюсь, родилась с ДЦП. Актёр всю жизнь положил на то, чтобы она ни в чем не нуждалась и получила образование, чтобы была свободной. А чужие люди при живой родной матери хотели оформить опекунство. Мы надеемся, верим, что правоохранительные органы разберутся в этой истории после нашей публикации. Гитана сказала мне на прощание: «Вы же в СПЧ права человека защищаете, так защитите права Маши, пожалуйста!». Мы будем пробовать. А на фото, что я сделала, Гитана с портретом мужа, с книгами дочери. #москваслезамневерит #алексейбаталов #спч #онк