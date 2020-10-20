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Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от "Северного потока — 2"

Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от "Северного потока — 2"
Депутат берлинского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что реализация проекта "Северный поток – 2" необходима для Германии.

По его мнению, отказ от строительства российского газопровода и переход на поставки голубого топлива из США приведет к резкому росту цен на энергоснабжение, а это ударит по рядовым немецким гражданам, доходы которых уже и так пострадали из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.


"Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен "Северный поток — 2". Потому что без российского газа немцы будут в темноте," — сказал Линдеманн в беседе с "Вечерней Москвой".

Также парламентарий подчеркнул, что электричество и энергия в Германии уже вдвое дороже, чем в других странах Евросоюза.

# В мире
По материалам: ria.ru

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