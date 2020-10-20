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Немного о выращивании и хранении моркови

Немного о выращивании и хранении моркови

Кажется, чего проще вырастить морковь. С одной стороны да, ведь этот овощ не требует особого ухода. А с другой стороны не у всех это, вроде простое дело не всегда получается. В выращивании моркови нет хитростей, но кое-что о нем нужно знать.

Например, морковь можно сеять под зиму и получать отменный урожай. Но не стоит сеять первую попавшуюся. Нужно тщательно отбирать сорта.

Отлично походит для осеннего посева морковь Алтайская сахарная. Очень выносливый сорт. Плоды крупные и ровные. Не растрескиваются и хорошо хранятся. В любой год и в любые погодные условия дает стабильный, хороший урожай.

Или морковь Несравненная. Сорт не зря так назвали. Она действительно очень красива. А самое главное, в ней совсем маленькая сердцевина, и она не такая твердая.

Совсем недавно узнала, что при выращивании моркови хорошо помогает керосин. На грядках, которые обработаны керосином, намного меньше сорняков, не бывает морковной мухи, к ним не приближаются медведка и кроты. Керосин не накапливается в почве, а значит опасения, что ваша морковь впитает в себя вкус или запах керосина, будут совершенно напрасными.


Способ довольно прост. На 5 литров воды добавляем 200 гр керосина и просто поливаем грядку. Таких процедур можно провести несколько за сезон. Но за пару месяцев до того, как морковь нужно будет убирать, использование керосина следует закончить. А начинать нужно еще тогда, когда морковка не посеяна.

Соседа рассказала, как обрезает морковь, чтобы она не прорастала зимой. Честно говоря, сейчас такие зимы, что в погребах попросту тепло, хоть лед раскладывай. И как только морковка выпускает первый тощий росток — все. Ее можно выбросить или сразу использовать. Через пару недель эта морковь превратится в мумию, которая совершенна бесполезна и невкусна. Соседа на зиму обрезает ей ту самую точку роста, из которой появляется росток. Я попыталась возразить, что так морковь сгниет и усохнет, но она только усмехнулась и сказала, что нужно попробовать, чтобы убедиться в обратном. Конечно,  я не рискну обрезать таким способом всю морковь, но на пару десятков обрежу, посмотрю, что из этого выйдет.

Так всегда. Думаешь, что ы все знаешь и давно стал великим огородником, но на деле все оказывается далеко не так солнечно.

# Интересное
По материалам: planktons

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