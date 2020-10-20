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«Ненавижу!» — Тэхён насильно обнимает Шугу. Самые смешные реакции Юнги

«Ненавижу!» — Тэхён насильно обнимает Шугу. Самые смешные реакции Юнги

Добро пожаловать в новый эпизод шоу «Шуга (Suga) не хочет твоих обнимашек» с Ви (V) в главной роли.


Big Hit Entertainment/Weverse
Big Hit Entertainment/Weverse

После двух месяцев отсутствия на экранах шоу «Run BTS!» вернулось с еще более странными и затейливыми играми айдолов «Бантан», чему фаны, конечно же, несказанно рады. Эти забавные мальчишки встали в кружок под предводительством «учителя» Джина (Jin) и начали забавляться с танцем Hokey Pokey, но сделали это креативно: разбились на команды и начали соревнование.


Джини пообещал, что проигравший тим будет наказан со всей суровостью, поэтому каждый мембер попытался выбрать себе идеального партнера для игры. У Чимина (Jimin) сразу же появилась идея схватить президента класса Ви, но как только трек «Boy With Luv» перестал играть, эти планы испарились. Чонгук (Jungkook) обнял Мочи, а Ви прыгнул на Шугу! Представляете его реакцию?

«Не обнимайте меня. Не обнимай меня!!»

— начал жаловаться он.

Джини начал смеяться. А эти двое нашли друг друга: Юнги постоянно сопротивляется обнимашкам, а ТТ не сдается и продолжает дарить другу нежности!

«Ахахах я скучал по этим телячьим обнимашкам»,

— радостно отреагировал АРМИ под выпуском. Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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