Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет – Сергей Кравцов

Влада Некрасова

Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

Министр отметил, что ведомство ведет ежедневный онлайн-мониторинг и находится в постоянном взаимодействии с регионами.

«По последним данным, количество школ, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19, колеблется на показателе немногим более 100–110 школ, сейчас это примерно 0,31% от всех школ страны, – ситуация контролируемая. Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации», – сообщил Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения добавил, что при принятии тех или иных решений, касающихся организации в школе учебного процесса, должен рассматриваться каждый конкретный случай.

«Где-то переводят отдельные классы на обучение с использованием дистанционных технологий. Там, где необходимо, закрывают на определенный период посещение всей школы в связи, например, с сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ, но это штатная ситуация. Это 88 школ, 0,22% от общего их числа», – сказал Сергей Кравцов.