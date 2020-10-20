Обошли ловушку. Индонезия отказалась принимать самолеты США, пишут СМИ

Анастасия Иванова

Индонезия отклонила предложение США, в котором американцы просили разрешить совершать посадку и заправляться топливом на территории страны своим самолетам разведки P-8 "Посейдон", сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех высокопоставленных индонезийских чиновников.

Уточняется, что США в июле и августе неоднократно обращались к министрам обороны и иностранных дел Индонезии на "высоком уровне" по этому вопросу, однако президент страны Джоко Видодо не согласился удовлетворить просьбу.

Агентство уточняет, что предложение "удивило правительство Индонезии", так как оно прозвучало на фоне обострения отношений между США и Китаем в Юго-Восточной Азии. Индонезия давно проводит политику нейтралитета во внешней политике и никогда не позволяла иностранным военным действовать на своей территории, отметили источники.

МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила агентству, что страна не хочет принимать чью-либо сторону в конфликте и "не хочет попасть в ловушку этого соперничества".

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